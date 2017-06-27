Никита Джигурда: Меня убьют любым путем

Как утверждают СМИ, Никита Джигурда стал наследником многомиллионного состояния своей кумы Людмилы Браташ. Однако счастье артиста оказалось недолгим – теперь он боится за свою жизнь.

Никита Джигурда заявил об угрозах, которые ему начали поступать после того, как он одержал победу в борьбе за наследство Людмилы Браташ. "Мне поступили угрозы, что за время вступления в наследство меня убьют любым путем. Путем ли отравления, путем ли катастрофы, утопления", – приводит слова эксцентричного артиста РЕН ТВ.

Актер рассказал, что сестра Людмилы Браташ Светлана Романова пыталась оспорить право Никиты Джиггурды на наследство и признать завещание подделкой. "Все это суд отверг и автоматически тем самым признал завещание настоящим, и мы выиграли суд первой инстанции, главное заседание суда", – заявил актер.

Напомним, Кунцевский суд 23 июня вынес решение в пользу Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Актер и фигуристка получат наследство бизнесвумен Людмилы Браташ. Вскоре Джигурде и Анисиной отойдут три квартиры в Москве. Одна из них находится на Кутузовском проспекте, другая – на Рублевском шоссе, местонахождение третьей – район Строгино. Ко всему прочему, Никите и Марине достанется квартира во Франции на Елисейских Полях. Кроме недвижимости, на счетах Браташ оказались приличные суммы денег.





На предыдущем слушании в зале судебных заседаний между истцом и ответчиком случилась перепалка. Романова пыталась убедить судью, что актер фальсицировал имеющиеся у него завещание Браташ. Якобы он выкрал у Людмилы печать и фирменный бланк. А еще совершал насилие над Людмилой.

Джигурда опроверг обвинения. "На меня клевещут, вызывают негативную реакцию, потому что голословно обвиняют в изнасиловании любимой женщины. При этом есть ее показания, что никаких противоправных действий против нее я не совершал", – заверил артист. И признался, что из-за всей этой клеветы и переживаний он даже перенес микроинсульт.