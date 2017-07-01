Джигурда и Анисина всех обманули

Никита Джигурда и Марина Анисина, хвастающиеся свалившимся на них наследством, на самом деле еще ничего не получили. Вопрос с миллионами Людмилы Браташ не решен.

Журналисты заподозрили неладное после того, как Джигурда всю неделю танцевал в ресторанах и рассказывал, на что потратит миллионы Браташ, при этом ни разу не показав решение суда. Это очень не Никиту, который привык хвастаться своими достижениями и публично показывать официальные бумаги.

Желая разобраться в сложившейся ситуации, репортеры нашли официальное сообщение пресс-секретаря Кунцевского районного суда. "По итогам рассмотрения данного гражданского дела 23 июня 2017 года суд вынес решение, которым в удовлетворении иска Марины Анисиной, Никиты Джигурды к Светлане Романовой о признании права собственности в порядке наследования по завещанию, признании недостойным наследником – отказать. В удовлетворении встречного иска Светланы Романовой к Марине Анисиной и Никите Джигурде о признании недействительным завещания – отказать", – говорится в постановлении суда.

При этом судья отметил, что стороны не предоставили доказательств как действительности, так и недействительности завещания. "При указанных обстоятельствах суд не находит предусмотренных законом оснований для удовлетворения иска Джигурды и Анисиной о признании права собственности в порядке наследования по завещанию на недвижимое имущество", – подчеркивается в материалах суда.

Решение суда может быть обжаловано сестрой погибшей Людмилы Браташ Светланой Романовой. Это доказывает, что в деле с наследством точка не поставлена. Кроме того, Романова подала иск во Французский суд, так как некоторая собственность Браташ находится в этой стране, пишет "Телепрограмма".

Данную информацию подтвердила и Анисина. "6 июля в Париже состоится второе заседание суда по (опять же таки) лживому иску Романовой против нас", – написала фигуристка в соцсети.

enter; width:100%;"> Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Июн 28 2017 в 5:13 PDT

Как писали Dni.Ru, 23 июля адвокат спортсменки сообщил, что суд удовлетворил исковое заявление Анисиной и Джигурды о признании права собственности на имущество по завещанию. "Во встречном иске сестры покойной Романовой о признании недействительным завещания суд отказал. Все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях", – отметил тогда юрист.