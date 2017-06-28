Джигурда уедет в Грецию после получения большого наследства

Никита Джигурда отвоевал право на многомиллионное наследство своей кумы Людмилы Браташ. Эксцентричный артист уже знает, на что потратит его денежную часть.

Никита Джигурда намерен открыть духовный центр в Греции. "Он уже построен, но нужно выкупить пару помещений, ремонт сделать. Львиная доля миллионов пойдет на открытие. Я его и в шутку, и всерьез называю "Шамбала" – если написать по вертикали, получится акростих: "Школа арт-мастерства божественного абсолюта любви, аминь!" В моей "Шамбале" будут синтезированы религии, науки, искусства, там будут профессиональные преподаватели и проводиться самые серьезные операции – вплоть до сердечных. Сейчас веду переговоры с российскими специалистами. Также это будет школа духовного воспитания, основанная на научных открытиях последних лет", – рассказал актер.

Целью духовного центра Джигурды является создание "Информационно-энергетического" портала между живыми и мертвыми людьми. "Желающие, пройдя короткую подготовку, смогут выходить с ними на связь. Тем самым будет доказано человеческое бессмертие", – заключил артист.

Не забыл Никита и о своей бывшей жене, фигуристке Марине Анисиной. По словам Джигурды, она, "как олимпийская чемпионка", будет возглавлять "спортивное направление". Сам же Никита признался, что планирует чуть ли не поселиться в своем центре и тоже в нем преподавать – актерское мастерство и эзотерическую психологию, сообщает Woman`s Day.

enter; width:100%;"> Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Май 4 2017 в 10:46 PDT

А еще Джигурда намерен организовать собственный кинофестиваль. "Назову его "Ангел Люся" в память ангела Люси (Людмилы Браташ). Это будет ежегодный фестиваль, который можно проводить и зимой, и летом, так как у него уникальное местоположение в Греции. Мой фестиваль затмит "Кинотавр", потому что в него войдут не только киношные и песенные ответвления, но это будет центр изучения психоанализа, эзотерической психологии, Фрейда, Юнга, тибетских мастеров, и научные достижения будут преподаваться через лекции и тренинги желающим с единственной целью пробуждения в человеке тех скрытых энергетических резервов, которые называются божественными. Одним из направлений фестиваля будут спиритичесике сеансы с экстрасенсами и колдунами", – пообещал Джигурда.

Еще часть денег от наследства Людмилы Браташ пойдет на образование детей Никиты и Марины – крестников покойной женщины. Как выразился сам артист, "потому что другим крестникам и своей сестре она помогла в полном объеме".