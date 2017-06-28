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Джигурда уедет в Грецию после получения большого наследства

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Никита Джигурда отвоевал право на многомиллионное наследство своей кумы Людмилы Браташ. Эксцентричный артист уже знает, на что потратит его денежную часть.
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Никита Джигурда намерен открыть духовный центр в Греции. "Он уже построен, но нужно выкупить пару помещений, ремонт сделать. Львиная доля миллионов пойдет на открытие. Я его и в шутку, и всерьез называю "Шамбала" – если написать по вертикали, получится акростих: "Школа арт-мастерства божественного абсолюта любви, аминь!" В моей "Шамбале" будут синтезированы религии, науки, искусства, там будут профессиональные преподаватели и проводиться самые серьезные операции – вплоть до сердечных. Сейчас веду переговоры с российскими специалистами. Также это будет школа духовного воспитания, основанная на научных открытиях последних лет", – рассказал актер.

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Целью духовного центра Джигурды является создание "Информационно-энергетического" портала между живыми и мертвыми людьми. "Желающие, пройдя короткую подготовку, смогут выходить с ними на связь. Тем самым будет доказано человеческое бессмертие", – заключил артист.

Не забыл Никита и о своей бывшей жене, фигуристке Марине Анисиной. По словам Джигурды, она, "как олимпийская чемпионка", будет возглавлять "спортивное направление". Сам же Никита признался, что планирует чуть ли не поселиться в своем центре и тоже в нем преподавать – актерское мастерство и эзотерическую психологию, сообщает Woman`s Day.

А еще Джигурда намерен организовать собственный кинофестиваль. "Назову его "Ангел Люся" в память ангела Люси (Людмилы Браташ). Это будет ежегодный фестиваль, который можно проводить и зимой, и летом, так как у него уникальное местоположение в Греции. Мой фестиваль затмит "Кинотавр", потому что в него войдут не только киношные и песенные ответвления, но это будет центр изучения психоанализа, эзотерической психологии, Фрейда, Юнга, тибетских мастеров, и научные достижения будут преподаваться через лекции и тренинги желающим с единственной целью пробуждения в человеке тех скрытых энергетических резервов, которые называются божественными. Одним из направлений фестиваля будут спиритичесике сеансы с экстрасенсами и колдунами", – пообещал Джигурда.

Еще часть денег от наследства Людмилы Браташ пойдет на образование детей Никиты и Марины – крестников покойной женщины. Как выразился сам артист, "потому что другим крестникам и своей сестре она помогла в полном объеме".

Автор: Наталья Аряева28 июня 2017, 13:15
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