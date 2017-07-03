У Евгения Осина отказали ноги

Артист прикован к постели. Денег на операцию у него нет.

У 52-летнего артиста серьезные проблемы со здоровьем. "Две недели назад у меня отказали нижние конечности, – плачет певец. – Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, дочь и бывшая жена совсем меня забыли, а я с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Требуется несколько операций".

Но в больницу попасть музыкант не может – у него элементарно нет денег даже на самое необходимое. Врачи меж тем говорят, что нужно не менее 60 тысяч рублей. А потом потребуются костыли и инвалидное кресло.

"В кошельке пусто. Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границей. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они мня обманули", – цитирует певца журнал StarHit.

Ужас в том, что артист больше не сможет выступать и зарабатывать этим себе на жизнь. Ему остается только просить помощи у людей. "У меня серьезная проблема с ногами, мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. У меня было вывихнуто плечо, в дальнейшем кости неправильно срослись. Надо делать операцию. Причем самое обидное, что болит именно то плечо, на котором висит гитара, а она тяжелая, весит пять-семь килограммов", – объяснял он ранее Dni.Ru.