Больной Евгений Осин молит о помощи

Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" и сердцеед начала 90-х Евгений Осин переживает творческий кризис. Причиной этому стали проблемы со здоровьем. Артист рассказал Dni.Ru о недуге, который разлучил его со сценой.

– Евгений, как поживаете? Что интересного у Вас происходит?



– Ничего хорошего! Всякие СМИ и телеканалы опустили меня ниже плинтуса, а потом интересуются, как же у меня дела. Более того, обещали денег заплатить за съемку, а сняли из-под стола скрытой камерой пошлость всякую и ни копейки не заплатили. Все это гнусно. Ладно, деньги. Они обещали меня отвези на лечение на заграничный курорт – я сейчас в этом действительно нуждаюсь. Какой там курорт!

– Неужели Вас обманули?

– Я кормил, поил съемочную группу, когда она ко мне неделями ходила. В итоге, когда я стал им звонить и спрашивать насчет оплаты за сюжет, они меня принялись завтраками кормить. Потом вообще исчезли, предварительно наехав на меня. Все средства, которые были выделены на оплату моего участия в программе, взяли и присвоили себе.

– Очень неприятная история, но давайте все-таки поговорим о Вашем творчестве. Вы совсем перестали выступать с концертами. Тут же можно обойтись и без телевидения…

– Выступать я не могу. У меня серьезная проблема с ногами, мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. Я этим и занимаюсь. Сейчас поеду в поликлинику на физиотерапию. Весьма болезненная процедура, но что поделать… У меня было вывихнуто плечо, в дальнейшем кости неправильно срослись. Надо делать операцию. Причем, самое обидное, что болит именно то плечо, на котором висит гитара, а она тяжелая, весит пять-семь килограммов.

– А песни новые пишете? Или без выступлений и отдачи публики не посещает вдохновение?

– Пишу. С удовольствием. Кто бы что ни говорил, я не прекращал творческую деятельность. Просто сейчас сбавил темп и занимаюсь музыкой больше для себя, чем для многочисленной армии поклонников, преимущественно даже поклонниц. В прошлом году, например, я выпустил альбом "Разлука". Сейчас мы вместе с лидером группы "Старый приятель" Александром Зарецким дописываем второй альбом для детей под названием "Бублик и батон – 2". Первый мы представили юной публике в начале 2000-х. Все детские песни мы пропускаем через себя, поскольку являемся отцами. Моей дочке 15 лет, у Саши растет шестилетний сын.

– Вам не тоскливо одному? Неужели среди армии поклонниц Вы не смогли выбрать ту единственную, которая бы разделила с Вами и радости, и тяготы?

– Мне не нужна супер-модель или женщина, смотрящая мне в рот. Пускай она будет маленькая, хрупкая, но ей хватит мудрости понять меня и принять со всеми моими недостатками и проблемами, которых, как вы успели заметить, у меня немало. Такой пока нет, да и вряд ли уже будет.

– Недавно Вас обокрали. Удалось задержать виновных и возместить убытки?

– Нет. Полиция ничего не хочет делать. Я написал заявление, прошло несколько месяцев, а толку никакого. Я им даже дал телефон одной из подозреваемых. Они могли пробить по базе, но не хотят. Сейчас отговариваются стандартной фразой "Работа ведется", а потом напишут в заключении, что дело закрыто за недостатком улик.

– Завтра все дети отмечают свой праздник. Хотите что-то пожелать им или дочери?

В преддверии Дня защиты детей я хочу пожелать в первую очередь не малышам, а их родителям воспитать не "попугаев" и "обезьян", как в притче о Серафиме Саровском, а с ранних лет обратить подрастающее поколение к Богу. Все мы не вечные. Надо сызмальства думать о том, что скажешь Богу, когда предстанешь перед ним.