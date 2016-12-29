Что случилось с Евгением Осиным

Джоли сделала подарок Питту Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Оставившая Россию Бузова сделала неутешительный вывод "Дом-2" У Шпицы роман с гитаристом "Браво"
Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"

Певица объяснила свое интересное положение
Шоу-бизнес

Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"

По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:31
Секреты новогоднего телевидения
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Шоу-бизнес

Что случилось с Евгением Осиным

Евгений Осин. Фото: e-osin.com
По слухам, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" при смерти из-за злоупотребления алкоголем. Он сам уверяет, что нашел утешение в храме.
прочитано 6399 раз

В музыкальной тусовке долго судачили, что, мол, после того, как от Евгения Осина отвернулись жена и любимая дочь, ради общения с которой в свое время он даже устроился в школу учителем музыки, артист потерял интерес к жизни. Бросил все и поставил на себе крест.

ПО ТЕМЕ

Микки Рурк о песнях Евгения Осина: У нас такое не пишут

Певец Евгений Осин в больнице в тяжелом состоянии

Больному Евгению Осину ставят капельницы

Но, к счастью, тот кризис миновал – Осин нашел утешение в религии. Его часто можно увидеть в храме, где он молится о себе и близких. "Я всегда прошу у Бога здоровья, помощи и ангела-хранителя, прошу о встрече с любимой, – признается певец. – Не только себе, но и родным, и близким. Я часто хожу в храм, иногда бывает, что несколько раз в неделю. Там я нахожу успокоение и ответы на многие вопросы, которые меня интересуют".

Поскольку артист стал истовым верующим, то наступление Нового года отмечать не будет. "Праздник у православных христиан только один: он называется Рождество, – считает певец. – Новый год я не отмечаю уже очень много лет, нужно соблюдать строгий пост. А наши люди в это время гуляют, пьют и веселятся. Так нельзя. Я, например, просто ложусь спать. И всем советую делать так же".

Что же касается работы, то, по признанию Евгения, несмотря на то что его нет в телевизоре, он продолжает работать. "На каналах надо светиться тем, кто раскручивает себя, а я этого не делаю. Поэтому меня редко можно увидеть по телевизору. Сегодняшняя музыка меня мало интересует. Сейчас все мелодии – электронные, сделанные на компьютере. Мне это не очень нравится", – цитирует Осина портал Sobesednik.ru.

Автор: Иван Губкин29 декабря 2016, 12:40

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Происшествия

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Происшествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Общество

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"

Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru