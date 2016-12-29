Что случилось с Евгением Осиным

По слухам, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" при смерти из-за злоупотребления алкоголем. Он сам уверяет, что нашел утешение в храме.

В музыкальной тусовке долго судачили, что, мол, после того, как от Евгения Осина отвернулись жена и любимая дочь, ради общения с которой в свое время он даже устроился в школу учителем музыки, артист потерял интерес к жизни. Бросил все и поставил на себе крест.

Но, к счастью, тот кризис миновал – Осин нашел утешение в религии. Его часто можно увидеть в храме, где он молится о себе и близких. "Я всегда прошу у Бога здоровья, помощи и ангела-хранителя, прошу о встрече с любимой, – признается певец. – Не только себе, но и родным, и близким. Я часто хожу в храм, иногда бывает, что несколько раз в неделю. Там я нахожу успокоение и ответы на многие вопросы, которые меня интересуют".

Поскольку артист стал истовым верующим, то наступление Нового года отмечать не будет. "Праздник у православных христиан только один: он называется Рождество, – считает певец. – Новый год я не отмечаю уже очень много лет, нужно соблюдать строгий пост. А наши люди в это время гуляют, пьют и веселятся. Так нельзя. Я, например, просто ложусь спать. И всем советую делать так же".

Что же касается работы, то, по признанию Евгения, несмотря на то что его нет в телевизоре, он продолжает работать. "На каналах надо светиться тем, кто раскручивает себя, а я этого не делаю. Поэтому меня редко можно увидеть по телевизору. Сегодняшняя музыка меня мало интересует. Сейчас все мелодии – электронные, сделанные на компьютере. Мне это не очень нравится", – цитирует Осина портал Sobesednik.ru.