У Юлии Началовой проблемы с руками

Кисти певицы выглядят не очень эстетично из-за шишек. Наросты сразу бросаются в глаза.

Певицу Юлию Началову жалко до ужаса! Молодая, красивая, яркая, стильная, успешная – сегодня она борется с болезнью. Хворь проявляет себя в виде множественных шишек на суставах пальцев. Эти наросты сразу бросаются в глаза.

На некоторых светских мероприятиях певица появляется в перчатках. Когда же руки у нее открыты, пытается их прятать. Но пытливые журналисты все-таки тайком подсмотрели за звездой. И были шокированы.

Впервые новообразования на руках артистки заметили год назад. "Скорее всего, у девушки развиваются гигромы, в народе их называют попросту шишками, – говорил тогда хирург. – Исполнительница может травмировать эти уплотнения, а это, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям. К тому же гигромы, разрастаясь, могут давить на нервные окончания".

По одной из версий, эти уплотнения – так называемые узлы Гебердна. Они называются так по фамилии британского врача, впервые их описавшего. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы.



enter; width:100%;"> Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 21 2017 в 7:58 PDT

В пресс-службе артистки рассказали подробнее о заболевании. "У Юлии просто воспалены суставы, у нее подагра. Болезнь не впервые себя проявляет, но почему-то сейчас все стали обсуждать на все лады руки Юлии. Ничего страшного нет, не стоит нагнетать. Сейчас артистка села на жесточайшую диету, способствующую выведению мочевой кислоты из организма и избавлению от опухоли", – сообщили представители Началовой.