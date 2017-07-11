Жуткие последствия заражения крови Юлии Началовой

Проблемы начались после неудачной пластики груди. "Я чуть не умерла", – плачет певица.

У певицы Юлии Началовой прогрессирует подагра. Кисти ее рук покрыты чудовищными шишками. "Болезнь у Юли обнаружили больше пять лет назад. С тех пор она проявляет себя по-разному. Периодически случаются обострения: суставы на руках и ногах увеличиваются в несколько раз. Конечно, она испытывает дискомфорт. Все-таки публичный человек, все время на виду", – рассказали в окружении певицы.

Сама она уверяет, что нынешние проблемы – последствия неудачной пластической операции по увеличению груди. Врачи предупреждали певицу о возможных неблагоприятных последствиях. В итоге случилось самое страшное: импланты не прижились, и началось заражение крови. Сепсис, в свою очередь, привел к нарушению функции почек, а затем возникла злосчастная подагра.

"Я чуть не умерла, но меня вовремя откачали и поставили на ноги, теперь я крайне внимательно отношусь к собственному здоровью", – цитирует Началову журнал StarHit.

Подагра, или подагрический артрит – это болезнь суставов, вызванная отложением в них солей мочевой кислоты. Как следствие – возникают воспаление и болевой синдром. При этом пораженные области не могут функционировать полноценно. Больной подагрой обязан соблюдать диету, пить больше жидкости и исключить из рациона алкоголь и жирную пищу. Несоблюдение режима питания может привести к мочекаменной болезни и ухудшению состояния пораженных суставов. Поэтому в рационе Началовой нет места мясу, бульонам, алкоголю и фастфуду.