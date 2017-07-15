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Дана Борисова записала трогательное обращение к дочери

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Дана Борисова обратилась из реабилитационной клиники для наркозависимых к своей дочери Полины. Телеведущая попросила девочку не забывать ее. Свои слова блондинка записала на видео.
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"Полиночка, родная девочка! Я была очень рада тебя услышать три дня назад. Спасибо твоему папе Максиму, который дал нам с тобой поговорить. Наверное, вы думали, что про меня лучше забыть, потому что я наделала очень много ошибок и я перед тобой, правда, виновата. Но, пожалуйста, не забывайте меня", – попросила Борисова.

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Телеведущая сообщила, что за два месяца, проведенные в Таиланде, она сильно изменилась. "Дочка, ты поймешь, что люди могут меняться, и я очень изменилась за это время", – отметила Борисова.

Также в своем обращении Дана сказала, что гордится успехами девочки, которая сейчас учится в Англии. Ведущая также объяснила дочери, что та должна пока жить с отцом. "Поживи пока с папой, а я буду меняться и становиться все лучше и лучше. Когда совсем будет хорошо и я буду уверена в том, что я буду хорошей мамой, смогу рассказать тебе много интересного, тогда я вернусь в Москву и мы с тобой увидимся. Я тебя очень люблю, моя родная. Целую, твоя мама", – обратилась к Полине телеведущая.

Дана Борисова попала в клинику в Таиланде чуть больше двух месяцев назад. Это произошло благодаря ведущему Андрею Малахову и председателю правления Национального антинаркотического союза Никите Лушникову.

Автор: Алёна Нестерова15 июля 2017, 10:47

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