Дана Борисова горит в Таиланде

Дана Борисова находится в реабилитационной клинике для наркозависимых чуть более двух месяцев. Журналисты выяснили, что ждет телеблондинку после выздоровления.

Дана Борисова попала в клинику в Таиланде благодаря ведущему Андрею Малахову и председателю правления Национального антинаркотического союза Никите Лушникову. Последний рассказал о самочувствии Даны.

"Не хочется загадывать, Дана только на первом этапе лечения. Но сейчас она полностью пришла в себя, говорит, что решилась на выздоровление ради своей дочери. Она хочет, чтобы у Полины была настоящая мама, которой ребенок мог бы гордиться", – рассказал Лушников.

Однако будущее Борисовой зависит от ее бывшего любовника, отца девочки, предпринимателя Максима Аксенова, с которым сейчас живет девочка. "Он ограничил Дане общение с Полиной, но суд вынес мировое соглашение: она может видеться с ребенком, предупреждая отца девочки, когда захочет. Мы бы хотели, чтобы в конце лета или в начале осени Дана увиделась с дочкой. Во многом решение – прилетит ли Дана к дочери или Полина поедет к маме – зависит от Максима Аксенова, он главный попечитель ребенка. Очень надеемся, что родители Полины придут к общему решению", – выразил надежду мужчина.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июл 6 2017 в 5:26 PDT

Чем дольше Дана пробудет в клинике, тем легче ей будет потом. Лечебная программа рассчитана на полгода. Потом идет социализация. А в случае Борисовой ей предстоит развитие собственного проекта.

"Пусть не вполне телевизионный, но он будет очень важным. И Дана сейчас горит этим. Она будет работать в центре восстановления для зависимых людей. Будет лицом этого проекта. Я уверен, что это отличный стимул к выздоровлению. Сейчас у нее все хорошо. Но дальше трудно загадывать, Дана лечится только два с половиной месяца. Это очень маленький срок", – цитирует Никиту Лушникова сайт "Комсомольская правда".