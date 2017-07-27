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Шоу-бизнес

Известный продюсер: Бузова далеко не дура

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба звезды
Известный продюсер Игорь Матвиенко высказался о новоиспеченной певице Ольге Бузовой. По его словам, ведущую скандального телепроекта "Дом-2" недооценивают.
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Ольга Бузова буквально взорвала отечественный шоу-бизнес, выпустив свои песни "Под звуки поцелуев", "Привыкаю", "Мало половин" и другие. Прочие исполнители разделились на два лагеря: те, кто в штыки воспринял творчество ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2", и тех. кто поддержал начинание стройной брюнетки.

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К последним относится продюсер Игорь Матвиенко. Он довольно позитивно воспринял музыку Ольги Бузовой. "Это феномен! Думал, "непоющие девушки" остались в 90-х, но нет: тут появляется Бузова, и, судя по афишам, которые я увидел, у нее сольный концерт в Сочи. Оля сделала свой бренд, она очень не глупа, делает все правильно", – отметил Матвиенко.

Продюсер уверен, что Бузова только изображает недалекую, легкомысленную девушку. "У Оли все под контролем. Мы когда-то очень давно с ней общались лично, она в то время встречалась с моим приятелем, и скажу вам: Оля далеко не дура", – цитирует продюсера "Собеседник".

При этом Игорь Матвиенко выразил мысль относительно будущего Ольги как певицы. "Да ей это и не особо нужно. Она ведет "Дом-2", у нее много подписчиков в инстаграме, ну и плюс еще попела песни, так они еще и "зашли". Ну и отлично! Конечно, надо ехать с концертами деньги собирать. Не думаю, что будет какое-то большое будущее, но если бы я выдавал премии на каком-то музыкальном конкурсе, то дал бы ей "Открытие года", – заявил Игорь Матвиенко.

Ранее Ольгу Бузову поддержала Кристина Орбакайте. Она не только отметила право звезды "Дома-2" на самовыражение, но и отметила определенное сходство трудных "первых шагов" телебрюнетки в музыки с тем, как начиналась ее собственная карьера.

Автор: Наталья Аряева27 июля 2017, 09:38
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