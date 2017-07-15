Ольгу Бузову в халате спутали с Кончитой Вурст

Ольга Бузова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в шикарной яркой накидке. Однако поклонники сочли такой наряд за халат, а некоторые и вовсе нашли в этом образе сходство с Кончитой Вурст.

Ведущая "Дома-2" и певица Ольга Бузова в очередной раз вызвала жаркий спор в Сети. Большинству фанатов все же понравился образ теледивы и по стилю, и по цветовой гамме.

"Ольга, не перестаю вами восхищаться! вы супер! очень сильная, смелая, красивая, добрая", "Стильная красотка", "Красивый наряд", - написали Бузовой поклонники (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – при.ред.).

Однако, нашлись и критики, которые сравнили Ольгу Бузову с Филиппом Киркоровым и с Кончитой Вурст. "Маргиналище", "Монстр))", "это трансгендер?", "Какой ужас, совсем в швабру превратилась. Чучело блин", "Ты тут как Фил Киркоров:-)", "Чтото здесь Ольга похожа на Кончиту Вюрст)", – заявили хейтеры.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 13 2017 в 11:42 PDT

Отметим, что это далеко не первый провокационный наряд артистки. Недавно Бузова была с концертом в Анапе. Там она блистала в крошечном топике, коротких шортах, колготках в сетку и с ремнями на бедрах. Кому-то такая Бузова весьма приглянулась. Пользователи Сети посчитали ее сексуальной и роковой, хотя были и те, кому ее образ показался похабным.