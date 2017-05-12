Джоли и Питт всех обманули с разводом
Поклонники красивой пары, денно и нощно молившиеся о воссоединении Бранджелины, теперь ликуют. Если верить изданию Hollywood Life, Анджелина и Брэд передумали оформлять развод.
Близкий приятель супругов, пожелавший остаться неназванным, рассказал журналистам, что Питт и Джоли, у которых шестеро детей, благоразумно решили не горячиться и начать работать над налаживанием своих отношений.
Этого, по словам друга, сильно желает глава семьи. "Это же очевидно, что Брэд до безумия сильно до сих пор любит Анджелину, а она любит его", – категорично заявил источник, опровергнув новости о том, что актриса собирается выйти замуж за какого-то бизнесмена из Британии.
Оказывается, Питт и Джоли уже давно регулярно общаются, и не только по телефону. Актеры стали часто встречаться и проводить досуг вместе. Иногда они коротают время без своих многочисленных отпрысков, только вдвоем.
И еще, ходят слухи, что Анджелина уже присмотрела себе дом поближе к особняку Брэда, чтобы было удобнее ходить друг к другу в гости, когда сильно захочется. Актер все делает для того, чтобы стать лучше и избавиться от дурных привычек, которые не переносила Джоли.
Выходит, вялотекущий развод голливудских секс-символов, о котором было объявлено еще в прошлом году, может в любой момент завершиться примирением, чего так ждут миллионы поклонников на редкость красивой пары.
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