Джоли и Питт всех обманули с разводом

Иностранные СМИ сообщили сенсационную новость об Анджелине Джоли и Брэде Питте. Осведомленные источники нашептали репортерам, что актеры всех обманули со своим разводом, мол, не хотят они расставаться.

Поклонники красивой пары, денно и нощно молившиеся о воссоединении Бранджелины, теперь ликуют. Если верить изданию Hollywood Life, Анджелина и Брэд передумали оформлять развод.

Близкий приятель супругов, пожелавший остаться неназванным, рассказал журналистам, что Питт и Джоли, у которых шестеро детей, благоразумно решили не горячиться и начать работать над налаживанием своих отношений.

Этого, по словам друга, сильно желает глава семьи. "Это же очевидно, что Брэд до безумия сильно до сих пор любит Анджелину, а она любит его", – категорично заявил источник, опровергнув новости о том, что актриса собирается выйти замуж за какого-то бизнесмена из Британии.

Оказывается, Питт и Джоли уже давно регулярно общаются, и не только по телефону. Актеры стали часто встречаться и проводить досуг вместе. Иногда они коротают время без своих многочисленных отпрысков, только вдвоем.

И еще, ходят слухи, что Анджелина уже присмотрела себе дом поближе к особняку Брэда, чтобы было удобнее ходить друг к другу в гости, когда сильно захочется. Актер все делает для того, чтобы стать лучше и избавиться от дурных привычек, которые не переносила Джоли.

Публикация от Brangelina Forever (@brangelina_forever_) Май 8 2017 в 10:04 PDT

Выходит, вялотекущий развод голливудских секс-символов, о котором было объявлено еще в прошлом году, может в любой момент завершиться примирением, чего так ждут миллионы поклонников на редкость красивой пары.