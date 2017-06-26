Брэд Питт встречается с двумя женщинами сразу

Как уверяет зарубежная пресса, Брэд Питт больше не одинок. Более того, по слухам, голливудский актер встречается одновременно с двумя женщинами.

Ушлые папарацци приметили Боэда Питта в одном из клубов Лос-Анджелеса. Причем в заведении один из самых привлекательных актеров Голливуда был не один, а в компании известной в 90-ые годы модели Эль Макферсон. Информация о встрече Питта и Макферсон появилась после слухов о разводе манекенщицы со своим супругом, миллиардером Джеффри Соффером.

Репортеры умудрились разживиться комментарием человека, который якобы находился в непосредственной близости от Брэда и Эль. "Они совершенно точно выглядели так, будто им хорошо вместе. Брэд и Эль буквально олицетворяли пару на свидании", – цитирует очевидца The Daily Mail. При этом отмечается, что Питт смеялся над всем, что говорила Макферсон.

При этом ранее на фестивале "Гластонбери" Брэд Питт был замечен в обнимку со своей коллегой, голливудской актрисой Сиенной Миллер. Якобы артисты были так увлечены друг другом, что не могли скрыть чувств от посторонних. "Брэд и Сиенна не могли удержаться, чтобы не дотронуться друг до друга. Они выглядели счастливыми и казались очень близкими друг другу", – рассказали в близком окружении Питта журналистам The Sun.

Самое интересное, что папарацци не предоставили общих фотографий Брэда Питта ни с Эль Макферсон ни с Сиенной Миллер. Наверняка известно только одно – после разрыва с Анджелиной Джоли Брэд сильно похудел и помолодел.

Впрочем, и сама Энджи похорошела. Неделю назад актриса прилетела в Кению, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия во время военных конфликтов. Актриса, которая в 2012 году стала специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев, хоть и выступила с эмоциональной речью, скорее привлекла внимание не к своим словам, а к своему внешнему виду.

Джоли появилась перед публикой в брючном костюме спортивного стиля песочного цвета, который дополнила белой футболкой и босоножками. Завершали образ распущенные волосы и яркая помада.