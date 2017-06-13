Питт извинился перед Энистон за Джоли

Брэд Питт извинился перед своей бывшей женой Дженнифер Энистон за то, что 12 лет назад причинил ей нестерпимую боль, изменив с Анджелиной Джоли. Голливудский актер совершил такой неожиданный поступок по рекомендации врачей.

У поклонников Энистон первым делом возник вопрос, почему Питт так долго ждал со своими извинениями? Его развод с Дженнифер состоялся 2 октября 2005 года, хотя расстались они еще в марте.

Секс-символу Голливуда понадобилось долгих 12 лет, чтобы осознать свою вину и покаяться перед обманутой экс-супругой. Интересно, что после объявления о разрыве с Джоли Питт уже не первый раз обращается к Энистон.

Еще весной этого года ходили слухи, что Брэд задумал вернуться к Дженнифер. Мол, актер писал ей сообщения, поздравлял с днем рождения и даже жаловался на Анджелину, отобравшую детей, и болезненный, мучительно долго тянущийся развод.

На днях 53-летний актер попросил прощения у Энистон за всю ту боль, что он ей принес. Анонимный источник, пожелавший остаться неназванным, нашептал иностранным репортерам, что Питт пошел на такой шаг в рамках терапии. Зализывать душевные раны после разрыва с Анджелиной Брэду помогает психолог. Под присмотром специалиста исхудавший секс-символ Голливуда постепенно восстанавливается.

Публикация от ❤️Brad & Jen ❤️ (@anistonpittlove) Апр 4 2015 в 2:12 PDT

"После развода с Джоли Питт начал проходить психотерапию. Первым делом он завязал с алкоголем. Его следующим шагом к выздоровлению был разговор с Энистон. Недавно он связался с Джен, чтобы извиниться впервые после их развода в 2005 году", – рассказал приятель Брэда.

12 лет назад актер бросил жену, закрутив служебный роман с Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". И только спустя эти годы и пережив тяжелый развод с Анджелиной, Брэд понял, сколько боли причинил Дженнифер. По слухам, Энистон долго не могла оправиться от предательства. Она много месяцев пребывала в депрессии, продолжая любить изменника.

Публикация от ❤️Brad & Jen ❤️ (@anistonpittlove) Апр 2 2015 в 9:05 PDT

"Брэд, как правило, скрывает свои чувства, но, проходя через терапию, он научился выражать их. Он сожалеет обо всей боли, которую причинил Дженнифер", – сообщил информатор и добавил, что актриса простила бывшего и даже пожелала ему счастья в будущем. Сейчас Энистон замужем за коллегой по цеху Джастином Теру, однако источник не исключает того, что Питт хочет вернуться к ней.