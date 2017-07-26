Копенкина начала заикаться из-за Шаляпина

Информация о воссоединении Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной поразила не только поклонников, но и самих экс-супругов. Бывшая жена певца неоднозначно ответила корреспонденту Dni.Ru, как на данный момент складываются ее отношения с артистом.

"Стоп, стоп, стоп. С чего вы это взяли? Я очень удивлена. Даже начинаю заикаться. Я не в курсе, что мы сошлись. Мне надо переварить эту новость. Честно скажу, вы меня ошарашили", – искренне удивилась Лариса Копенкина.

Бизнесвумен также пояснила, почему на ее фотографиях и снимках Прохора Шаляпина с отдыха в Сочи одинаковый фон. "Это как Москва. Огромный город. Люди, конечно, пересекаются, не исключено", - увильнула от прямого ответа бывшая супруга исполнителя.

Развод Прохора и Ларисы был настолько скандальным, что о примирении и речи не шло. Казалось, они и на расстояние пушечного выстрела не подойдут друг к другу после того, как стало известно, что певец, еще будучи женат, закрутил роман с моделью Анной Калашниковой, а та объявила, будто ждет от него ребенка.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Июл 21 2017 в 6:48 PDT

Несмотря на шумиху, Лариса и Прохор сумели наладить отношения. Об этом в открытых источниках сообщают очевидцы совместной прогулки экс-супругов по берегу Черного моря. Артист объяснил свое сближение с бывшей женой тем, что Лариса якобы прилетела на курорт к мужчине, с которым недавно познакомилась. Но что-то пошло не так, и она попросила певца приютить ее у себя в апартаментах. Шаляпин великодушно пустил пожить расстроенную любовной неудачей Копенкину.

Очевидцы также сообщили, что навестить Прохора в Сочи приехала его мать. Однако узнав, что бывшие супруги поселились вместе, она вернулась в Волгоград. Женщина всегда была против брака любимого сына с Копенкиной.

К слову, ранее певец заявил Dni.Ru, что у них с бывшей женой была настоящая любовь. "Лариса действительно меня очаровала как яркая неординарная личность. И в роман мы не играли, а показывали его на всю страну ради достижения определенных целей", – объяснил шумиху артист.