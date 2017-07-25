Шаляпин снова живет с Копенкиной

Светские СМИ сообщили о воссоединении одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Исполнитель народной песни Прохор Шаляпин и бизнесвумен Лариса Копенкина снова живут вместе.

Развод артиста и его второй половины был настолько скандальным, что мало кто верил в их примирение. Однако Копенкина, пережив очередную любовную драму, зализывать душевные раны предпочла в компании бывшего мужа.

Пути Ларисы и Прохора пересеклись в пользующемся большой популярностью у звезд, курортном городе Сочи. Теперь папарацци регулярно видят бывших супругов, вместе прогуливающихся в парке и на пляже под ручку. Шаляпин и Копенкина все время смеются и выглядят счастливой, гармоничной парой. Как будто и не было развода.

Журналисты выяснили, что певец и бизнесвумен поселились в одном отеле. "Прилетала мать Шаляпина, но, увидев рядом с ним Копенкину, психанула и вернулась в Волгоград. Так мои знакомые из гостиницы, где они живут, рассказывают", – цитирует своего информатора сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Июл 24 2017 в 10:08 PDT

Затем репортеры позвонили самому Шаляпину, и тот сообщил, что Копенкина делит с ним комнату. "Лариса прилетела в Сочи к мужчине, с которым недавно познакомилась. После ссоры с ним она позвонила в отчаянии мне, и я ее впустил пожить в своих апартаментах", – объяснил добросердечный Прохор.

Публикация от Lara (@larakopenkina) Июл 24 2017 в 12:29 PDT

К слову, ранее Прохор заявил Dni.Ru, что у них с бывшей женой была настоящая любовь. "Лариса действительно меня очаровала как яркая неординарная личность. И в роман мы не играли, а показывали его на всю страну ради достижения определенных целей", – объяснил шумиху певец.

Публикация от Lara (@larakopenkina) Окт 14 2014 в 11:10 PDT

Афишировать отношения влюбленные стали из-за контракта с компанией недвижимости. "Но он появился гораздо позже, нежели мы познакомились с Копенкиной на Ямайке в 2013-м, – уточнил Шаляпин. – По соглашению с владельцем риелторской фирмы, в которой работала Лариса, мы с ней должны были вместе рекламировать некоторые объекты недвижимости и строительные комплексы. Я понимал, что наша пара привлечет внимание прессы".