Пьеха шокировала сильно располневшей фигурой

Эдита Пьеха дала большое интервью, приуроченное к ее будущему юбилею. легендарная исполнительница рассказала о личной жизни.

31 июля Эдита Пьеха отметит на сцене не только 80-летие. Уже 60 лет артистка радует многочисленных поклонников своим творчеством. Предстоящие события певица встретит в Санкт-Петербурге, где и состоится ее концерт.

Будущая певица родилась в шахтерском городке во Франции, семья жила достаточно бедно, бывало, еды совсем не было. Тогда мать готовила так называемый суп нихт – суп из ничего. "Все овощи, которые были, просто отваривала в воде. Помню, когда я уехала в СССР, брала в столовых по нескольку порций сразу. Сказалось голодное детство. Очень поправилась, на десять килограммов. Когда приехала на каникулы, мама была в шоке: "Это таких поросят в Советском Союзе выращивают?" – рассказала Пьеха. Впрочем, вскоре Эдита сбросила лишний вес.

Встреча с Александром Броневицким стала поворотным моментом в ее жизни. Она прославилась, однако ушла из ансамбля, когда решила расстаться с ним. Это было условие Броневицкого. Пьеха решилась на развод, когда устала терпеть измены мужа. "Он увлекался женщинами, но всегда говорил, что любит только меня. А мне было обидно. Я сказала, что хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, который будет любить только меня. И ушла. Я сама догадывалась. Однажды я перед сном гуляла, смотрю, его машина на соседней улице. Там жила незамужняя женщина, к которой он ходил", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Тем не менее, о Броневицком Пьеха сохранила только хорошие воспоминания. "Я очень любила Сан Саныча. Он был ниже меня ростом, но мужественно выглядел. С Сан Санычем мы остались друзьями. Помню, я праздновала 25 лет на сцене. На концерте он был со второй женой, солисткой Романовской. Пришел за кулисы, обнял меня и сказал: "Я не зря на тебя столько лет потратил!" Я всегда учитывала все его замечания, иногда через слезы, но научилась тому, что нужно знать настоящей артистке", – заявила Пьеха.

Второе и третье замужества артистки также не увенчались успехом. Второй муж был другом ее первого супруга, который часто приходил к ним в гости. Он приглянулся Эдите. "Получилось, что я ему позволила за собой ухаживать. Бывало, что Сан Саныч где-то пропадает, а этот позвонит: давай сходим в кафе... А потом ему говорю: давай я уйду от Сан Саныча, поженимся. Это была моя ошибка, конечно. Бабы глупеют, когда видят красивого мужика". – констатировала певица. Они расстались из-за его увлечения выпивкой и другими женщинами.

С третьим мужем и вовсе вышла некрасивая история. "После развода с третьим мужем раздала все его подарки, не хотела, чтобы что-то напоминало о нем. Он пригласил меня на какие-то посиделки и объявил гостям: "Посмотрите, я привел вам мою жену Эдиту Пьеху!" Я убежала и после этого с ним развелась. Поняла, что была ему нужна как декорация. И быстро с ним попрощалась. Теперь живу одна на даче, в лесу, с соснами, с туечками, елками, собаками и моими помощницами", – завершила рассказ артистка.