Эдиту Пьеху обманул молодой альфонс

Певица рассказала о пьянках и изменах любимого. Она зарабатывала деньги, а он развлекался в сауне с балериной.

В жизни Эдиты Пьехи случалось немало романов. Еще когда она была замужем за руководителем ВИА "Дружба", за ней приударил полковник КГБ Геннадий Шестаков. Он был намного младше певицы. Вот как вспоминает об этом сама Пьеха: "За мной стал ухаживать симпатичный мужчина, младше меня на семь лет. У нас получился такой красивый романчик, который я скрывала три года".

"Увы, с Геной семейного счастья не получилось, – вздыхает Пьеха. – Я его содержала. Помогла заочно окончить экономический факультет в театральном институте. Шестаков был списанным спортсменом. Бывшим чемпионом Хабаровского края на средние дистанции. А спортсмены очень тяжело переживают, что они не нужны. И парень потихоньку пил. Шесть лет скрывал это от меня".

Но с пьяницей-альфонсом были и другие проблемы. "На седьмом году я узнала, что он еще и любовницу заимел. Она была балериной Мариинки по фамилии Ганнибалова. Гена сошелся с ней во время Дней ленинградской культуры в Кемерово – подруга тоже оказалась любительницей зеленого змия. Я шпарила по три концерта в день. Вечером приходила, и каждый раз мне говорили, что муж с ней в сауне. Так он и допарился! Я показала ему на дверь", – цитирует Эдиту Пьеху "Экспресс-газета".

Как все знают, третьим мужем Пьехи был сотрудник аналитического центра администрации президента России Владимир Поляков. В браке они состояли с 1994 по 2006 годы. Сегодня 79-летняя артистка живет одна.