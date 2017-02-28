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Эдита Пьеха: Стас нашел плохих друзей

Стас и Эдита Пьеха. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Loskutova
Эдита Пьеха дала откровенное интервью, в котором рассказала о дочери Илоне и внуке Стасе. По словам артистки, Стас нашел "плохих друзей", и его пришлось увезти в Москву.
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Эдита Пьеха полностью согласна с расхожей истиной, что внуков любят больше, чем детей. "Со Стасиком было проблемней, потому что мальчишка. По крышам бегал, дружил с музыкантами. Пока я была на сцене, он за кулисами. С рабочими сцены дружил. Очень общительный парень был. С трех лет до школы я его с собой брала. Четыре года он ездил со мной по гастролям, а потом пошел в школу. Он плохих друзей себе нашел, и пришлось его перевезти в Москву, и там он уже школу заканчивал", – рассказала артистка.

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С собственной дочерью Илоной Пьеха так не нянчилась. "К сожалению, я так много ездила по гастролям, что и дочку, и внука больше воспитывала бабушка. Я гастролировала одиннадцать месяцев в году, и только на один месяц приезжала в отпуск. Тогда было мало артистов и много публики, а сейчас наоборот!" – цитирует Эдиту Пьеху сайт "Комсомольская правда".

Илону нянчила мать мужа Пьехи Александра Броневицкого Эрика Карловна. "Бабушку дочь называла Газус, не знаю, почему, она так и не объяснила. А папу – мой Чуча. А меня просто мама. Бабушка души не чаяла во внучке. Моя душа была за Илону спокойна. У бабушки был хутор в Латвии, дом стоял в лесу. Там я отдыхала, и там росла Илона. В восемь месяцев мне пришлось ее оставить бабушке. А потом дочь пошла во французскую школу, напротив дома, в Петербурге, на Греческом. Она хорошо училась, а потом по секрету поступила в Театральный институт", – поведала певица.

Несмотря на то, что воспитанием Илоны занималась бабушка, с матерью у нее сложились хорошие отношения. "Мы редко виделись, но когда я приезжала, мы болтали, в кафе ходили. Привозила ей подарки. Она жила в достатке, все у нее было. Я ей помогла дом построить в пригороде Москвы в деревне Вырубово. Она обожает собак, опекает собачий приют, выбивает для них корм, держит связь с муниципальными властями. Она – человек действия", – отметила Эдита Пьеха.

Впрочем, артистка могла и отругать дочь. "Но кончалось тем, что она плакала – и я плакала. Мне ее жаль становилось, и я понимала, что если она сделала что-то не так, она не виновата, просто это я мало ею занималась. За что ругала, уже и не помню. У меня девиз по жизни: помни только хорошее. А плохое копить незачем", – уверена артистка.

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2017, 14:26

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