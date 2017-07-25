Орбакайте влезла в скандал с Бузовой

После того, как Ольга Бузова добилась успеха в музыкальной индустрии, а ее неказистые песни стали лидерами чарта iTunes, вокруг новоиспеченной певицы разразился скандал. Представители отечественного шоу-бизнеса высказали свое мнение о таланте Ольги, не осталась в стороне и Кристина Орбакайте.

Отечественный шок-бизнес четко поделился на тех, кто выступает против Ольги Бузовой как певицы, и тех, кто ее поддерживает. Кристина Орбакайте тоже сделала свой выбор. Она заняла сторону ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Кристина Орбакайте не только отметила право Ольги Бузовой на самовыражение, но и отметила определенное сходство трудных "первых шагов" телебрюнетки в музыки с тем, как начиналась ее собственная карьера .

"Мне тоже, когда я появилась, так скажем, никто не поверил… Все меня приняли в штыки. Так что я её очень хорошо понимаю. А на вкус и цвет… сами понимаете! Особенно в вопросе артиста: кто любит классику, кто-то R&B, а кто-то рок… Поэтому очень хорошо, что появился такой артист!" – цитируют Кристину Орбакайте "7 Дней".

Отметим, что скандал вокруг Бузовой обострился после того, как новоиспеченная певица ответила на критику Светланы Лободы, которая не очень лестно отозвалась о творчестве Ольги.

"Это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать..." – такими словами украинская певица охарактеризовала слушателей Ольги. Бузова моментально встала на защиту своих многочисленных фанатов и вежливо попросила Лободу не оскорблять людей, о которых она ничего не знает.

По словам Бузовой, ее песни пришлись по вкусу некоторым почитателям творчества Лободы. "Будучи на туре в моей родной России, поговорите лучше о своем творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку", – посоветовала Светлане ведущая "Дома-2".