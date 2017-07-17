Анна Калашникова испытала стресс в постели

Модель, певица и ведущая шокировала снимками и признаниями. Такой поклонники ее еще не видели. Первыми же новый образ оценили Dni.Ru.

Анна Калашникова не теряет надежды покорить отечественный шоу-бизнес не только при помощи историй из личной жизни, но и благодаря своему творчеству. За последний она выпустила несколько песен, в том числе и дуэт с рэпером TimBigFamily под названием "Так не бывает". На последнюю работу было решено снять провокационный клип.

"В клипе снялась замечательная модель Дарья Овечкина – обладательница премии FASHION PEOPLE AWARDS 2017, – рассказала Dni.Ru Анна. – А у меня там очень провокационный образ – я растаптываю каблуком живое сердце, режу волосы себе и Даше, пью живую рыбку из бокала".

По замыслу режиссера Калашникова должна была несколько раз поменять платья, стоя перед зеркалом. Но как не старалась Анна сделать это максимально скромно, те или иные части тела все равно предательски выскакивали. Dni.ru подсмотрели в замочную скважину и оценили все прелести Калашниковой.

"Если честно говорить о своей фигуре, мне неприятно. Она изменилась и я с этим ничего не могу поделать, – чуть не плачет Анна. – Чувствую себя китом. И постоянно себя фотошоплю, чтобы вернуть былые сантиметры. Особый стресс испытывала во время съемок постельной сцены . Ужасно переживала, но мой партнер по клипу меня успокоил, сказал, что я все еще красотка".