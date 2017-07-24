Панайотов с одним чемоданом ночью пересек границу России

Певец рассказал о причинах, которые подвигли его на смелый шаг. Он просто хотел успеть на рандеву.

Всего на несколько часов приехал в Юрмалу Александр Панайотов. "Меня на сочинском "Роза-Хуторе" увидела Лайма и лично пригласила стать участником ее фестиваля в этом году, – сообщил певец Dni.Ru. – Но путь сюда был тернистым".

"Вчера в Калининграде я сидел в жюри конкурса "Голосящий КиВиН", – рассказал артист. – Он с началом задержался почти на час, и я стал нервничать, что вообще не попаду в Юрмалу, ведь надо было пересечь две границы, две страны. Прямого сообщения между Калининградом и Ригой нет – поезда не ходят, самолеты летают только через Москву. Я около двух часов ехал на машине до границы с Литвой, а там очередь для проверки автотранспорта часов на шесть!"





"Тогда я придумал: вытащил чемодан с концертным костюмом, вышел из машины и перебежал границу, – посмеялся музыкант. – Других желающих идти в это позднее время не оказалось, и все пограничные формальности заняли минимум времени. А в Литве меня встретила другая машина и повезла по территории Евросоюза в Латвию".





В Юрмале Александр Панайотов спел соло, а также вышел на сцену вместе с Лаймой Вайкуле и своим продюсером Григорием Лепсом. Их песня "Невидимка-любовь" стала одним из главных событий фестиваля. А вот на банкет по случаю завершения мероприятия молодой артист не остался: сразу после выступления он улетел в Москву, где его ждали с концертом.

