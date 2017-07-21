Пресняков и Подольская: эксклюзивная фотосессия с сыном в Юрмале
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Артемию в июне пошел третий год. Но он уже успел ощутить на себе, в какой популярной семье родился. Каждый шаг его папы и мамы снимают на камеры чужие дяди и тети. Но Тема держит себя уверенно и не боится.
Он появился на свет в июне 2015-го. А 19 июля того же года родители окрестили мальчика в московском храме святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. И оба в крохе души не чают!
"Мы приехали в прекрасную солнечную Юрмалу всего на несколько дней, – рассказала Наталья корреспонденту Dni.Ru. – Разумеется, с сыном, чтобы он мог тут побегать на свежем морском воздухе. Утром мы ходили в детский парк развлечений, вечером собираемся на пляж. А еще нам тут очень нравятся продукты. Артемий обожает борщи, и тут ему их варят каждый день". Певица, правда, не уточнила, заедут ли они в гости к Алле Пугачевой – бывшей теще своего мужа, которая на Рижском взморье тоже отдыхает с детьми.
Малыш – сущий ангел. Красивый, спокойный, рассудительный. Он позирует для камеры, не боится вспышек и посторонних людей. А еще с первого взгляда понятно, что он – копия своей знаменитой бабушки Елены Пресняковой.
Dni.Ru связались с ней с просьбой сказать пару слов о младшем внуке. "Он у нас молодец, такой самостоятельный, к горшку его рано приучили, – рассмеялась артистка. – Из-за большой занятости я Артемия редко вижу, он больше Петровича узнает. Потому что он чаще у них бывает, закидывает его инструментами. Саксофон хоть одному, но все-таки пытается пристроить. Сначала он пытался Вову приучить к нему, потом Никиту, а сейчас – малыша. Он растет музыкальным парнем, ходит в наушниках. Дома постоянно звучит музыка".
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