Как Пугачева и Вайкуле проводят время в Юрмале

Певица рассказала о днях на Рижском взморье. Скучать времени нет.

К роскошной вилле "Марта" 1928 года постройки в Юрмале, где проводит оередное лето семья Аллы Пугачевой, стали водить туристов. А местные жители и так видят часто Примадонну – она, как говорят, любит ходить на рынок за продуктами и гулять по пляжу. А многие звезды, которые в эти дни приезжают в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандву", навестят Пугачеву лично.

"И я была в гостях у Аллы, и она у меня, – рассказала в эксклюзивном интервью Dni.Ru Лайма Вайкуле. – Я обожаю Максима, у них очаровательные дети. Мы бы встречались чаще – есть огромное желание! Но работа не позволяет – я провожу большой фестиваль и надо все контролировать, репетировать, времени нет".

"С Аллой очень легко и комфортно, продолжает Лайма. - Мы постоянно веселимся, балуемся, выкладываем потом смешные ролики и снимки в Инстаграм. Это всегда импровизация, хотя некоторые думают, что мы что-то нарочно придумываем. Кстати, после поста про наши посиделки за столом, который вызвал столько шума, мне даже предложили рекламировать какой-то йогурт".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 11 2017 в 7:45 PDT

Среди участников фестиваля "Рандеву" имя Аллы Пугачевой официально не значится. Но Лайма не теряет надежды увидеть Пугачеву в легендарном концертном зале "Дзинтари", где с 20 по 23 июля пройдет праздник Вайкуле. "На концерты я ее позову, а уж если согласится, то, может, и споем вместе, – смеется Лайма. – Посмотрим, как пойдет!"

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 9 2017 в 10:37 PDT

С легкой руки Макисма Галкина, Лайму и Аллу стали звать "Дамами с дюн". То они позируют с венками на головах – празднуют латвийский праздник Лиго. То ищут янтарь на берегу залива. То говорят о диетах. И Галкин снимает про это смешные ролики, собирающий тысячи "лайков".

