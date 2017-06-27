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Рудковская едко ответила на насмешки Галкина

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская не стала игнорировать пародию Максима Галкина, в которой он высмеял ее образцово-показательные завтраки на столовом серебре. Супруга Евгения Плющенко едко ответила шутнику.
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Накануне Максим Галкин, давно уже высмеивающий коллег в своем Instagram, поиздевался над эффектной блондинкой, склонной к хвастовству. Злопыхатели давно уже обвиняют успешную бизнесвумен в чрезмерной показухе.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Пользователи Сети не раз упрекали Яну, что носит она вещи сплошь громких брендов за баснословные деньги, отдыхает на роскошных курортах и каждое утро демонстрирует в микроблоге дорогую посуду в рубрике "Мои завтраки".

Максим поделился видео, в котором изобразил жену Плющенко в юмористическом ключе. "Завтрак звезды ✨ Посвящается Яне Рудковской и другим аристократам Инстаграма", – подписал потешный ролик Галкин и добавил говорящие хештеги #чтобогпослал, #простотахужеворовства, #накрываемкакяна, #нетонасеребреназолотеедал, #сутранапрестол, #янабезизъяна.

В пародии на Яну шоумен держит на руках гламурного пса и демонстрирует дорогую посуду на столе. "Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?" – поинтересовался у обслуживающего персонала юморист, повторив интонации Рудковской.

Максим Галкин. Фото: скриншот из instagram.com/maxgalkinru

Затем внезапно муж Пугачевой оказался на обычной кухне с сосиской и булкой хлеба в руке. Телеведущий с огромным аппетитом ест эти простые человеческие радости, давая понять многочисленным подписчикам, что картинка в Instagram и реальная жизнь – это две большие разницы.

Максим Галкин. Фото: скриншот из instagram.com/maxgalkinru

Подписчики Максима приняли на ура этот ролик и похвалили за смелость. Мол, мало кто в шоу-бизнесе решится ткнуть коллегу носом в недостатки. Особенно если речь идет о Рудковской. Кто с ней ссорится, тот потом посыпает голову пеплом и идет на попятную, достаточно вспомнить Тимати.

Едкий ответ Яны шутнику не заставил себя долго ждать. Она опубликовала очередное фото своего завтрака в Instagram и язвительно обратилась к Галкину. "Дорогой Максим, @maxgalkinru, спасибо за рекламу моих завтраков, как все тонко подмечено и даже #backstage данного мероприятия прекрасен!" – похвалила шоумена Рудковская.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

На снимке запечатлены сосиски, живописно лежащие на коллекционном фарфоре. "Для меня большая честь – стать объектом твоих пародий. Поскольку, как всем известно, ты обращаешь внимание только на неординарных женщин", – не удержалась от комплимента себе любимой Яна.

Бизнесвумен явно пребывает в благостном настроении, потому что она пригласила Максима к себе домой. "Сегодня на завтрак наше любимое блюдо, так что жду в гости ✌🏻ps белую майку приготовила ))", – сообщила Рудковская и тоже изрядно поглумилась в хештегах: #рубрикамоизавтраки, #наулиценакрылаполяну, #ждумакса, #сосисочкихорошопойдут, #двакусочекаколбаскиутебялежалинастоле.

Доброе утро ... полезный завтрак ��#рубрикамоизавтраки

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Автор: Елена Алешина27 июня 2017, 15:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская закатила роскошную вечеринку

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