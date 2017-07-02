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Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу дела "пьяного" мальчика. Деятель искусства был возмущен тем, как эта тема обсуждается на телевидении.
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"Я больше не могу молчать по этому поводу", – начал свое обращение Фадеев. По его словам, он был просто шокирован тем фактом, что создатели передачи "Пусть говорят" посвятили сразу два выпуска программы обсуждению смерти мальчика, в крови которого нашли 2,7 промилле алкоголя.

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"Это равняется половине литра водки. Целая куча людей всерьёз обсуждают этот вопрос! Уже вторую передачу! Представляете? Они орут,спорят,сомневаются. Неужели нет здравого смысла?" – вопрошает Фадеев. Продюсер добавил, что ему хочется волком выть от вопиющей несправедливости.

На своей странице в социальной сети Instagram Фадеев предложил создать петицию на имя президента России Владимира Путина. "Не дадим этим мразям сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика", – объяснил свой замысел продюсер.

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Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Подписчики Фадеева охотно его поддержали. "Я подпишусь. Кто начнет, как петицию составлять? ", – интересуются комментаторы в социальной сети.

Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш попал под колеса машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.

Как писали Dni.Ru, экспертиза показала, что в момент аварии мальчик был сильно пьян. Позже было проведено повторное исследование, однако найти в смывах крови этиловый спирт или продукты распада алкоголя не удалось.

Автор: Евгений Мышко2 июля 2017, 13:04

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