Отец Шурыгиной вернулся в семью

Отец скандально известного блогера Дианы Шурыгиной вернулся в семью спустя несколько дней после неожиданного ухода. На этот поступок его подтолкнули интернет-пользователи.

Возвращение отца Шурыгиной в семью стало настоящей сенсацией. "Не может мужик без своих девчонок" – заявил телеведущий Андрей Малахов в ходе записи шоу на YouTube.

Он добавил, что немаловажную роль в этом сыграли "хейтеры". Комментаторы в социальных сетях крайне негативно высказывали о происходящем, что подтолкнуло отца на возвращение домой.

Примечательно, что Шурыгина и ее родители вот уже полгода живут как затворники. Диана является главным кормильцем семьи – она устроилась на работу в кофейню.

Блогер зарабатывает по 800 рублей за четыре часа. Несмотря на то, что пока Шурыгина является стажером, она уже успела освоить все азы работы в кофейне.

Напомним, об уходе отца Шурыгиной из семьи стало известно в конце июня. Это произошло после ссоры между родителями Дианы.

"Конкретный нервоз у него из-за того, что у нас ничего не получается, мы не можем устроиться на работу..." – рассказала мать Шурыгиной. Как писали Dni.Ru, перед уходом глава семейства заявил, что без него жене и дочери будет лучше.