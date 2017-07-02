Отец Шурыгиной вернулся в семью
Возвращение отца Шурыгиной в семью стало настоящей сенсацией. "Не может мужик без своих девчонок" – заявил телеведущий Андрей Малахов в ходе записи шоу на YouTube.
Он добавил, что немаловажную роль в этом сыграли "хейтеры". Комментаторы в социальных сетях крайне негативно высказывали о происходящем, что подтолкнуло отца на возвращение домой.
Примечательно, что Шурыгина и ее родители вот уже полгода живут как затворники. Диана является главным кормильцем семьи – она устроилась на работу в кофейню.
Блогер зарабатывает по 800 рублей за четыре часа. Несмотря на то, что пока Шурыгина является стажером, она уже успела освоить все азы работы в кофейне.
Напомним, об уходе отца Шурыгиной из семьи стало известно в конце июня. Это произошло после ссоры между родителями Дианы.
"Конкретный нервоз у него из-за того, что у нас ничего не получается, мы не можем устроиться на работу..." – рассказала мать Шурыгиной. Как писали Dni.Ru, перед уходом глава семейства заявил, что без него жене и дочери будет лучше.
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