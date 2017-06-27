Актер раскрыл подробности БДСМ-драмы с Шурыгиной

Появилась информация о том, что создатели эротического фильма "Бурятский жеребец" ведут переговоры с Дианой Шурыгиной по поводу ее участия в съемках второй части картины. Исполнитель главной роли Михаил Апальков раскрыл изданию Dni.Ru детали съемочного процесса БДСМ-драмы.

Когда свет увидит первую часть, доселе неизвестно. Однако в интернете уже есть тизер. В официальной группе "Бурятского жеребца" в социальной сети появилась информация о том, что прокатное удостоверение уже получено. Там же говорится, что в продолжении снимется французский актер Венсан Перес, который, к слову, не обделил вниманием и первую часть.

Фильм, вышедший в апреле, назвали первой бурятской БДСМ-драмой. Не всем трейлер пришелся по вкусу. У некоторых были задеты национальные чувства, предполагает Апальков. Кого-то смутило, что действие первого эпизода происходит на площади Советов, а в кадре виднеется голова Ленина, как бы наблюдающего за любовными утехами молодых людей в машине.

enter; width:100%;"> Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Июн 27 2017 в 3:15 PDT

"Мы живем в такой республике, где привязка к названию вызывает определенные негативные эмоции у населения. У нас все логично – действие происходит в Бурятии. Но прокуратура вынесла предписание, которое носило характер запрета на распространение нашего трейлера. По этой причине прокат в Бурятии мы сделать не можем. У нас в Москве есть знакомые, которые согласились помочь в переговорах с кинотеатрами в той части России, где будут готовы к подобным кадрам", – сообщил Апальков.

На вопрос об участии в съемках Дианы Шурыгиной актер ответил, что лично с девушкой не знаком и мысль о том, что она будет сниматься с ним, сперва показалась ему абсурдной. "Я Диану не знаю, никогда не общался с ней. Идею эту мне предложил один из тех людей, которые помогают раскручивать фильм в Москве. Поскольку сюжет у нас скандальный, а Диана очень хорошо вписывается в контекст этого понятия, то было принято решение задействовать ее во второй части. Звучит как бред. Я ушам своим не поверил сначала. Но мне передали, что Диана совсем не против попробовать. Не бесплатно, разумеется. В то время как мы снимались в первой части на абсолютном энтузиазме", – поделился Михаил Апальков.

Напомним, чуть больше года назад Диана Шурыгина взорвала Рунет. Дерзкая брюнетка со стройными ногами и модельной внешностью всколыхнула аудиторию благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", где на всю страну поведала историю своего изнасилования. После этого жизнь юной жительницы Ульяновска изменилась навсегда. С одной стороны, на Диану посыпались угрозы сторонников Сергея Семенова, который, по ее заявлению, совершил действия насильственного характера. С другой – Шурыгину буквально завалили предложениями о сотрудничестве и рекламе. А теперь высока вероятность увидеть ее в провокационной кинокартине.