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Шоу-бизнес

Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой

Диана Шурыгина с мамой. Кадр программы "Пусть говорят"
На днях Диану Шурыгину довел до истерики шоумен Дмитрий Торин. Однако сам мужчина заявил, что предложил семье девушки помощь, и теперь он в прекрасных отношениях с ее матерью.
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На днях в Сети появилась видеозапись, на которой шоумен Дмитрий Торин целенаправленно доводил скандально известную Диану Шурыгину до истерики. Поклонники 18-летней жертвы двойного изнасилования немедленно встали на защиту. Они накинулись на Торина с критикой и угрозами, причем не только в его адрес, но и в адрес его родственников.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Интересно, что сам Торин в беседе с журналистами не понимает причины такой тотальной ненависти. Он сообщил, что даже сама Диана и ее семья не держат на него зла. "Признаюсь, я никогда не мог себе представить, что меня объявят в розыск с целью избить фанаты Дианы Шурыгиной. Мы вступили в прекрасные отношения с мамой Дианы, и я предложил свою помощь их семье", – цитирует шоумена Life.ru.

При этом ситуация сложилась довольно серьезно. Дело дошло до обращения в правоохранительные органы. "Вчера я узнал, что на меня написали заявление в полицию и многие интернет-пользователи угрожают расправиться со мной и моими близкими. После одного случая, когда меня избили тортом, я понял, что в Москве фанаты готовы на все, чтобы защитить объект своего вожделения. Страшно жить так", – констатировал Дмитрий Торин.

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Публикация от Диана Шурыгина (@di.shurygina1999)

Напомним, Дмитрий Торин явился к Диане Шурыгиной, трудящейся в столичном кафе, чтобы сделать видео-ролик с ее участием. Однако, девушка была против намерений блогера. Диана попросила Дмитрия убрать камеру. "Почему это? Я модный селфер и могу снимать что угодно", – возмутился мужчина, попросив у девушки-бариста сварить ему кофе.

После чего разыгралось настоящее представление. Испуганная Шурыгина пообещала вызвать охрану и начала звонить кому-то по телефону. Но Торин не унимался и продолжил снимать. Тогда девушка сняла с себя форменную одежду и выбежала на улицу. "Не подходите ко мне близко!" – в истерике кричала Диана. "Я боюсь его!" – нервно говорила она кому-то в трубку. 

Автор: Наталья Аряева28 июня 2017, 15:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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