Находящаяся в тайской клинике Борисова в шоке от приезда матери

Дана Борисова рассказала об отношениях с матерью, с подачи которой она оказалась в наркоклинике. Телеведущая призналась, что никак не может наладить контакт с родительницей.

Дана Борисова посредством Stories рассказала многочисленным подписчикам своей странички в социальной сети Instagram о жизни в реабилитационном центре и об отношениях с матерью, с помощью которой туда и попала. "Сегодня к Вике, моей соседке, приехала мама. Мы в таком шоке были, она плакала. Я бы не хотела, чтоб ко мне мама приехала", – призналась Борисова.

Оказывается, телеблондинка так и не наладила отношения с родительницей. "Я с мамой помирилась на программе "Пусть говорят", но сейчас не общаюсь с ней уже месяц. Не хочу, не могу себя заставить", – объяснила телеведущая.

Именно Екатерина Ивановна буквально поставила на уши всю страну, объявив о том, что ее дочь страдает пристрастием к алкоголю и наркотикам. Потом родительница заявила, что бывший возлюбленный хочет лишить Дану родительских прав. Однако позднее выяснилось, что отец ребенка Борисовой, бизнесмен Максим Аксенов хотел всего лишь оформить опекунство над девятилетней Полиной. Однако это не остановило Екатерину Ивановну. Тогда она обвинила экс-зятя в том, будто он бросил своего еще не рожденного ребенка, которого под сердцем носит некая жительница Испании.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июл 6 2017 в 5:26 PDT

Ранее Дана Борисова призналась, что мать по-разному на нее воздействовала, когда телеведущая якобы смогла победить свою страсть к алкоголю. "Родная мать постоянно давала мне то какие-то антидепрессанты, то снотворное, то еще какие-то уколы делала. Поначалу я ей верила, потому что она все-таки медицинский работник. Но потом стала подозревать, что мать пойдет на многое, чтобы забрать у меня дочь", – сообщила ведущая.

Отметим, что наследница Борисовой Полина сейчас находится в Испании с отцом, откуда регулярно выкладывает в свой аккаунт в Instagram яркие красочные фотографии, на которых запечатлена загорелой и счастливой. Дана сможет видеться с девятилетней дочкой по часу в присутствии отца. "Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки🍀🍀🍀 По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах!" – прокомментировала сложившуюся ситуацию Дана Борисова.