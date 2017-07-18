Певица Миансарова умирала в нищете

Бывшая кухарка рассказала о жизни Тамары Миансаровой. По словам женщины, в последние годы певица страдала от забвения и, даже когда работала на износ, получала копейки.

Накануне, 17 июля, на Троекуровском кладбище Москвы нашла свое последнее пристанище некогда гремевшая на весь Советский Союз певица Тамара Миансарова. Ее провожали Вадим Мулерман, Игорь Наджиев, Юлиан, Аристарх Ливанов, муж Марк Фельдман и сын Андрей. Не осталась в стороне и домработница Филиппа Киркорова Люся (Людмила Дороднова). Оказывается, в свое время она работала на Миансарову.

Люся посвятила Тамаре 15 лет жизни. Причем вначале Дороднова служила в качестве костюмера, а потом начала помогать по дому. "Когда я пришла к Тамаре, ее сыну Андрюшке было восемь лет. Красивый парень: черные длинные ресницы, волнистые волосы. А дочка Тамары Катя стала потом моей крестницей. У Тамары я занималась тем же самым, что и у Аллы с Филиппом: ездила с ней в поездки, вела хозяйство. Тамара любила, когда я готовила ей украинский борщ. Раков любила. Когда мы жили в Донецке (у Миансаровой там была двухкомнатная квартира), соседка научила меня засаливать для Тамары мойву", – рассказала Люся.

При этом женщина отметила, что у Миансаровой не было особых запросов – она отличалась простотой и добродушием. "Я никогда не слышала, чтобы Тамара на кого-то кричала. Хотя жизнь у нее не была сладкой. Конечно же, она переживала, что работы в последние годы было мало. Ведь в молодости она была единственной на сцене, у кого было консерваторское образование. Работала на износ, а получала копейки", – цитирует домработницу Киркорова сайт "Комсомольская правда".

В последние годы Миансарова и Дороднова общались по телефону. "Я звонила, поздравляла с праздниками. В последний раз Тамара меня приглашала на свое 75-летие в концертном зале "Россия", – сообщила Людмила.

Напомним, что исполнительница знаменитых песен "Черный кот", "Солнечный круг" и многих других Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87 году жизни от воспаления легких в Первой градской больнице, куда ее госпитализировали 6 июля. Соболезнования уже выразили многие звезды эстрады.