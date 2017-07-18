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Певица Миансарова умирала в нищете

Тамара Миансарова. Фото: youtube.com
Бывшая кухарка рассказала о жизни Тамары Миансаровой. По словам женщины, в последние годы певица страдала от забвения и, даже когда работала на износ, получала копейки.
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Накануне, 17 июля, на Троекуровском кладбище Москвы нашла свое последнее пристанище некогда гремевшая на весь Советский Союз певица Тамара Миансарова. Ее провожали Вадим Мулерман, Игорь Наджиев, Юлиан, Аристарх Ливанов, муж Марк Фельдман и сын Андрей. Не осталась в стороне и домработница Филиппа Киркорова Люся (Людмила Дороднова). Оказывается, в свое время она работала на Миансарову.

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Горькая судьба Тамары Миансаровой

Люся посвятила Тамаре 15 лет жизни. Причем вначале Дороднова служила в качестве костюмера, а потом начала помогать по дому. "Когда я пришла к Тамаре, ее сыну Андрюшке было восемь лет. Красивый парень: черные длинные ресницы, волнистые волосы. А дочка Тамары Катя стала потом моей крестницей. У Тамары я занималась тем же самым, что и у Аллы с Филиппом: ездила с ней в поездки, вела хозяйство. Тамара любила, когда я готовила ей украинский борщ. Раков любила. Когда мы жили в Донецке (у Миансаровой там была двухкомнатная квартира), соседка научила меня засаливать для Тамары мойву", – рассказала Люся.

При этом женщина отметила, что у Миансаровой не было особых запросов – она отличалась простотой и добродушием. "Я никогда не слышала, чтобы Тамара на кого-то кричала. Хотя жизнь у нее не была сладкой. Конечно же, она переживала, что работы в последние годы было мало. Ведь в молодости она была единственной на сцене, у кого было консерваторское образование. Работала на износ, а получала копейки", – цитирует домработницу Киркорова сайт "Комсомольская правда".

В последние годы Миансарова и Дороднова общались по телефону. "Я звонила, поздравляла с праздниками. В последний раз Тамара меня приглашала на свое 75-летие в концертном зале "Россия", – сообщила Людмила.

Напомним, что исполнительница знаменитых песен "Черный кот", "Солнечный круг" и многих других Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87 году жизни от воспаления легких в Первой градской больнице, куда ее госпитализировали 6 июля. Соболезнования уже выразили многие звезды эстрады.

Автор: Наталья Аряева18 июля 2017, 13:10

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