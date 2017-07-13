Садальский указал убитому горем вдовцу Миансаровой на его место

Станислав Садальский, известный своей прямолинейностью, усомнился, что любовь Марка Фельдмана к Тамаре Миансаровой была искренней. Гражданский супруг певицы, в свою очередь, назвал актера "подонком". В беседе с корреспондентом Dni.Ru Станислав ответил оскорбителю.

"Кто так обзывается, тот сам так называется. Пускай отправляется в Незалежную. Там ему самое место", – высказался Садальский. Как утверждает актер, Фельдман в последние годы ограничил общение Тамары Георгиевны с коллегами и друзьями. Он уверяет, что не единожды предлагал свою помощь певице, но ее гражданский супруг наотрез отказывался ее принимать.

"И я его понимаю, несмотря на то, что прожили они с Тамарой около 40 лет и она любила его, расписаны они не были, он – гражданин другой страны (Украина), на квартиру прав никаких. Если бы заботы о ней взяли на себя другие люди, он вынужден был бы уехать в Винницу", – отметил в своем микроблоге артист.

Как писали Dni.Ru, о том, что исполнительницы хита "Черный кот" не стало, сообщил ее сожитель, скрипач Марк Фельдман. Он рассказал журналистам, что артистка умерла 12 июля ближе к ночи. За неделю до этого ее госпитализировали, и все это время Тамара Миансарова находилась в реанимации. По словам Фельдмана, с организацией похорон ему помогают волонтеры из фонда "Артист" и еще несколько человек.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Июл 12 2017 в 7:14 PDT

Напомним, долгие годы Тамара Миансарова была прикована к постели. Несколько лет назад она пострадала в собственной квартире. Причиной травмы стала нелепая случайность – артистка надевала юбку и упала. В больнице у нее диагностировали перелом шейки бедра. На операции требовалась немалая сумма денег, которая оказалась неподъемной для пенсионеров. Именно тогда на помощь пришел благотворительный фонд "Артист", который взял на себя расходы по оплате сиделки. У Тамары Григорьевны есть двое детей и трое внуков, но они не спешили помогать родственникам в беде.