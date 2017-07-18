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Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой

Виктория Лопырева и Николай Басков. Фото: dni.ru
Кажется, только ленивый не обсуждает предстоящую свадьбу Виктории Лопыревой и Николая Баскова. Звезды с мировым именем стали свидетелями того, как главный блондин страны сделал предложение руки и сердца модели. Иосиф Пригожин поделился с корреспондентом Dni.Ru своими впечатлениями о поступке народного артиста России.

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"В этом весь наш любимый Басков. Он умеет делать сюрпризы. Конечно же, это правда. Все произошло при нас. Мы стали очевидцами происходящего. Это был для всех приятный шок. Свидетелем на предстоящей свадьбе будет Рамзан Кадыров, а само торжество состоится 5 октября в Грозном", – рассказал продюсер.

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Сюжеты Свадьба Баскова и Лопыревой

Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Это та самая искра и та самая любовь, которая нечаянно нагрянула. У меня такое тоже было. Влюбился и ничего не смог сделать с этим. Я думаю, что здесь случай очень похожий", – поделился рассуждениями Пригожин.

"Нас уже официально пригласили. Я был своего рода оператором этого события – снимал все на свой телефон. Заранее о том, что готовит Коля, не знал никто. Я думаю, Басков и сам не знал, что так выйдет. Кстати, мы с Валерией по этому поводу впервые станцевали лезгинку. Чтобы Валерия вышла танцевать лезгинку, такого еще не было. Коля войдет в историю – это я знаю наверняка", – заключил Иосиф.

Николай Баксов сделал предложение Лопыревой на торжественном ужине после футбольного шоу, посвященного первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном, куда прибыл целый отряд российских и мировых звезд. К слову, глава Чечни не смог остаться равнодушным к происходящему и великодушно предложил влюбленным обручиться в Грозном. Как сообщил Кадыров, церемония бракосочетания состоится 5 октября и станет самым запоминающимся событием года.

Напомним, о грядущей свадьбе стало известно после того, как Рамзан Кадыров опубликовал в своем микроблоге видеоролик, где Басков предложил телеведущей Виктории Лопыревой стать его супругой. После того, как девушка ответила "да", блондин надел ей на палец кольцо с бриллиантом внушительного размера. 

Автор: Василиса Моргунова18 июля 2017, 12:03

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