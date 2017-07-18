Лопырева выходит замуж за Баскова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о свадьбе Виктории Лопыревой и Николая Баскова. "Золотой голос России" преподнес кольцо с внушительным бриллиантом гламурной блондинке, и та сказала "да".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, сделанную на торжественном приеме, посвященного первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном. Мероприятие посетило множество отечественных знаменитостей: Тимати, Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Игорь Верник и многие другие.

Однако гвоздем программы внезапно стали Николай Басков и Виктория Лопырева. "Золотой голос России" обратился к Кадырову с просьбой стать свидетелем на их с телеблондинкой свадьбе. Затем Николай достал кольцо с внушительным бриллиантом и ловко надел его на безымянный палец правой руки сияющей от счастья Виктории.

Рамзан Кадыров дал согласие и немедленно воспользовался ситуацией, пригласив Баскова и Лопыреву сыграть свадьбу в Грозном. В подписи к сенсационному видео глава республики сообщил и дату торжества – 5 октября. "Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия – 2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу", – объявил Кадыров в подписи к ролику.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT

Далее глава Чечни посоветовал заранее подготовиться к приезду в Грозный на столь знаменательное мероприятие. "Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" – завершил свою речь Рамзан Кадыров.

отметим, что на своей страничке в той же социальной сети Виктория Лопырева пока никак не прокомментировала предстоящее торжество. А вот ее новоиспеченный жених Николай Басков опубликовал фотографию, на которой запечатлен жарко целующим блондинку. "Жизнь прекрасна ❤️" – коротко подписал снимок "натуральный блондин".