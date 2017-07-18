Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой

Николай Басков прокомментировал информацию о свадьбе с моделью Викторией Лопыревой. "Золотой голос России" заявил, что они знакомы уже десять лет и пора создавать семью.

Журналисты сбились с ног, чтобы взять комментарии у Виктории Лопыревой и Николая Баскова после того, как стало известно об их свадьбе. "Натуральный блондин" весьма коротко высказался о предстоящем торжестве. В частности, певец прокомментировал недоверие общественности в ответ на новость о свадьбе.

"Меня не волнует мнение тех, кто думает, что это пиар, кто во что верит или не верит. Предложение было сделано, девушка ответила "да". Я никогда раньше не делал никому официальных предложений", – цитирует Николая Баскова Life.ru. А еще "натуральный блондин" напомнил, что они с Викторией Лопыревой знакомы десять лет и уже пора создавать семью.

Напомним, о свадьбе певца и телеблондинки стало известно благодаря сообщению Рамзана Кадырова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram глава Чечни опубликовал видеозапись, сделанную на торжественном приеме, посвященному первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном. Мероприятие посетило множество отечественных знаменитостей: Тимати, Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Игорь Верник и многие другие.

Особое внимание привлекли Николай Басков и Виктория Лопырева. "Золотой голос России" обратился к Кадырову с просьбой стать свидетелем на их с телеблондинкой свадьбе. Затем Николай достал кольцо с внушительным бриллиантом и ловко надел его на безымянный палец правой руки сияющей от счастья Виктории.

Публикация от Русская Музыка (@russmuz) Июл 18 2017 в 12:26 PDT

Рамзан Кадыров дал согласие и немедленно воспользовался ситуацией, пригласив Баскова и Лопыреву сыграть свадьбу в Грозном. В подписи к сенсационному видео глава республики сообщил и дату торжества – 5 октября.

