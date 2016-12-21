Лопырева: Я уже встретила своего принца

Светская львица Виктория Лопырева призналась, что уже не страдает в одиночестве после разрыва с футболистом Федором Смоловым. Белокурая красотка встретила нового принца.

Светские сплетники гадали, кто же заменит Виктории Федора. Некоторые предполагали, что после шикарной жизни с востребованным футболистом Лопыреву вряд ли устроит ухажер с более скромными заработками.

Примечательно, что хоть Смолов больше не является спутником 33-летней модели, футбол из ее жизни не ушел. Недавно Виктория приняла участие в жеребьевке Кубка конфедераций-2017 в Казани.

Лопыревой эта церемония запомнилась ощущением грандиозного праздника. "Мне доводилось участвовать во многих больших торжествах. Но на футбольном такого уровня оказалась впервые. И была безумно счастлива", – рассказалаведущая программ "Футбольная ночь" и "Футбольная кухня".

���� #wishyouwerehere Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Сен 30 2016 в 8:34 PDT

Журналист издания Спорт-Экспресс, беседовавший с Викторией, предположил, что на подобного рода мероприятиях она может встретить нового жениха. "Когда незамужняя девушка становится действующим лицом такого шоу, то в душе она наверняка надеется встретить там своего принца с Рублевки и пойти с ним по жизни рука об руку, верно?" – поинтересовался собеседник Лопыревой.

It's always nice to be randomly reminded that you are appreciated ����V #всемхорошегодня Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Дек 12 2016 в 11:59 PST

"А я уже встретила своего принца", – похвасталась фигуристая блондинка. Но сообщать, кто он и как давно они вместе, Виктория не стала. "Простите, но мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю", – отрезала светская львица.

Ночь. Пляж. Девушка. #unfocused ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Дек 20 2016 в 1:03 PST

О своем экс-супруге Лопырева говорит только хорошо, чем выгодно отличается от многих других бывших жен футболистов. "У нас прекрасные отношения с Федором, – заверила Виктория. – Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья".