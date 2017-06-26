Галкин поиздевался над хвастовством Рудковской

Популярный шоумен Максим Галкин давно уже высмеивает коллег в своем Instagram. На этот раз от супруга Аллы Пугачевой досталось продюсеру Димы Билана Яне Рудковской.

В своих юмористических видео Максим блестяще высмеивает знаменитостей за их главные недостатки. Например, за любовь к нытью в соцсетях. Или, в другой раз, Галкин обозвал Филиппа Киркорова "зомби", а его вид определил как "ужасы нашего городка".

Поиздевался шутник и над Ренатой Литвиновой, уморительно скопировав ее фирменные жесты и интонации. Как-то Максим перевоплотился в популярного телеврача Елену Малышеву в туалете в поезде, заставив подписчиков смеяться до икоты.

Новой жертвой Галкина стала супруга Евгения Плющенко, успешная бизнесвумен и продюсер Яна Рудковская. Злопыхатели давно уже обвиняют длинноногую блондинку в склонности к показухе. Мол, носит она вещи сплошь громких брендов (если логотип в глаза не бросается, то Яна непременно укажет кутюрье в подписи к фото) за баснословные деньги, отдыхает на роскошных курортах и каждое утро хвастается в Instagram своим столовым серебром в рубрике "Мои завтраки".

Именно за последний "проступок" Галкин и прошелся по Рудковской. В юмористическом видео шоумен держит на руках гламурного пса и демонстрирует дорогую посуду на столе. "Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?" – поинтересовался у обслуживающего персонала юморист, изображая Яну.

Затем Максим внезапно оказался на обычной кухне с сосиской и булкой хлеба в руке. Телеведущий с огромным аппетитом ест эти простые человеческие радости, давая понять многочисленным подписчикам, что картинка в Instagram и реальная жизнь – это две большие разницы.

enter; width:100%;"> Доброе утро ... полезный завтрак ��#рубрикамоизавтраки Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июн 26 2017 в 12:36 PDT

Пользователи Сети, уставшие от хвастовства Рудковской, устроили Галкину виртуальную овацию за удачную пародию: "5 раз уже пересмотрела!!!!!супер!!!!", "Я уж думала никто Яночку не простебает, Класс!", "Я просто не могу, как де это гениально-то 😂😂", "Очень смешно! 👏👏👏😄😄😄 Максим, вы Мастер!", "до слез", "Это просто огонь!!!😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻Ждем ответное видео от Рудковской😆", ")))))Макс,зачем показываешь вторую сторону знаменитостей)))) Супер. Браво♡♡♡", "Максим браво!!!! Спасибо!!!! Это для нас смертных глоток воздуха! Нас с сарделькой и хлебом большинство!", "Точно как у Рудковской :-) мне тоже интересно было)))))) Галкин так же завтракает как Яна или скромнее ))))))) теперь вижу куче))))".