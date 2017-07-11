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Гороскоп

Барановская оказалась донором Аршавина

Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Судя по фотографиям в прессе и соцсетях, футболист Андрей Аршавин нашел свое счастье в браке с Алисой Казьминой. Однако не все так радужно. Молодой паре грозит неминуемое расставание.
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"В предыдущем браке Аршавин постоянно находился в каких-то рамках. Вся его жизнь проходила под контролем со стороны Юлии Барановской, которая по характеру очень ответственная личность. Никаких сверхзадач гражданская жена футболисту не ставила, но Аршавина такое положение в семье не устраивало, и брак распался именно по этой причине", – рассказала Dni.Ru ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

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Карты Таро показывают, что Юля Барановская и нынешняя жена Аршавина Алиса Казьмина – две совершенно разные личности, и новые отношения для Андрея – "сравнение на контрастах". "Во время конфетно-букетного периода Алиса была мягкая, буквально "смотрела в рот" футболисту, все что ни делал Аршавин, вызывало одобрение и восхищение девушки. Рядом с ней он просто почувствовал себя мужчиной. Сейчас Андрею и Алисе очень хорошо вдвоем, но это ненадолго. В скором времени проявится настоящий характер Алисы. Новая жена просто пока не показала свое настоящее лицо", – уверена таролог. 

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10)

По словам ясновидящей, Барановская была энергетическим донором Аршавина, очень сильно его мотивировала. Именно поэтому у футболиста все получалось, карьера шла в гору. Алиса же, наоборот, ждет от Аршавина того, что делала для него Юля. "Звездный час Аршавина уже прошел, правда и глобально плохих событий в его жизни я тоже не вижу. Просто такого взлета и яркости в жизни уже не будет. Такую женщину как Юля он больше не встретит, и направлять будет некому. Теперь нужно научиться самому управлять своими энергиями и силами, – сказала Абравитова. – Брак Андрея и Алисы хоть и заключен по любви, но временный. Пара однозначно разойдется, причем Аршавин женится еще раз, а вот в картах Алисы после расставания с футболистом видна зона "без времени". Это означает, что девушка долго не сможет устроить личную жизнь".

11 июля 2017, 21:59
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