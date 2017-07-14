У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Юлия Барановская и Андрей Аршавин должны были прожить вместе долгую счастливую жизнь в браке. Но кто-то сглазил их союз.

"Эта женщина рождена для семьи. Она безумно любила мужа и должна была прожить вместе с ним 16 лет. Пара была счастлива и это был действительно любящий союз. Их явно сглазили, вмешались в судьбу. Энергетически ядро семьи разбито", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Юлия Барановская в скором времени выйдет замуж, считает гадалка. "В ее жизни будет мощный творческий подъем, дела быстро пойдут в гору. Вижу переезд в загородный дом. Не исключено, что Аршавин через какое-то время захочет вернуться снова к Юле. Футболист сам не понимает, чего именно хочет от жизни", – считает Кажетта.

У Юли Барановской очень сильная энергетика и невероятная харизма, и это ее делает ее неуязвимой от неудач и невзгод. Все проблемы ей удается с легкостью преодолевать и решать. "А еще я вижу у девушки нереализованный актерский талант. Я бы сказала, что ей надо сниматься в фильмах", – уверена ясновидящая.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Июл 13 2017 в 8:15 PDT

Маг особенно отметила, что счастье Юлии – в детях. "По судьбе ей идет четверо детей, и один из мальчиков очень талантлив, он точно будет известным человеком. Так что, в новом браке Юлю ждет прибавление в семействе", – сказала она.