Калашникова отказалась от Шаляпина за 20 миллионов

Прохор Шаляпин прекратил общение с Анной Калашниковой, как только узнал о том, что у нее появился состоятельный поклонник. Певец не смог простить бывшую возлюбленную, несмотря на то, что до последнего надеялся сохранить отношения.

Шаляпин сообщил корреспонденту Dni.ru, что к Анне давно не имеет отношения, и его умышленно вплетают во всевозможные интриги. "К сожалению, Анна никак не может обойтись без меня в прессе. Постоянно впутывает в бесконечные истории. Сейчас эта беременность, в которую лично я не верю. Никакой беременности нет. Мое твердое мнение, что через некоторое время, когда живот уже должен будет подрасти, она заявит, что случился выкидыш. Это больше похоже на сомнительную концертную программу. Ни во что не верю!"

По словам источников, приближенных к Калашниковой, Прохор строил планы на совместное будущее, но начал замечать, что у любимой появляются дорогие подарки. Точкой кипения стал автомобиль за 20 миллионов рублей, купленный Анне состоятельным ухажером.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Май 11 2017 в 2:32 PDT

Стоит отметить, что с новым возлюбленным модель познакомилась по телефону. Пока звезда лежала в клинике после операции по увеличению груди и присматривала автомобиль, ей неожиданно позвонили и сообщили, что она может забрать новую машину.

"Я удивилась: ведь она еще не оплачена. Приехала – там меня ждал автомобиль, украшенный шарами и бантами, красиво, как коробочка конфет. Также меня ждал букет белых роз к цвету машины, ведь я выбрала светлый Range Rover. Я узнала имя человека, который сделал мне такой сюрприз, он написал сообщение. С тех пор мы больше не расставались", – цитирует Калашникову StarHit.