43-летняя Натали после родов снялась голой

Популярная певица Натали, недавно ставшая мамой, взбудоражила интернет провокационной фотосессией. 43-летняя исполнительница хитов "Ветер с моря дул" и "О Боже, какой мужчина!" снялась голой для журнала.

Младший сын Натали Евгений появился на свет 7 апреля. Не прошло и полгода, как он появился на обложке издания "Счастливые родители". Можно сказать, ребенок артистки с пеленок привыкает к публичности и фотосессиям.

Портрет исполнительницы и ее наследника получился весьма симпатичным. Натали похвасталась снимком в Instagram. "Для вас... – написала поклонникам артистка. – #будьтесчастливы #детиэтонепросто #детиэточудо #детииродители #всемхорошегонастроения".

Многим это изображение пришлось по вкусу. "Как мадонна с младенцем", "Красивая обложка! Женя – копия папы!" – с умилением написали почитатели творчества Натали. Кто-то, напротив, посчитал, что снимок вышел неудачным. Мол, редакторы переборщили с фотошопом, сделав исполнительницу лет на 20 моложе.

Публикация от Наталья Рудина (@natali_star74) Июл 12 2017 в 7:15 PDT

Другие пользователи Сети разошлись во мнениях относительно целесообразности такой откровенной обложки. "Что за мода голыми фоткаться???? я вот не пойму в чем красота???????", "Дело не то когда было сделано фото......просто видимо мода с Запада пришла, а наши подцепили. Я бы никогда в сети не выложила бы такое, видимо мне не понять(((((" – раскритиковали фото комментаторы.

Публикация от Наталья Рудина (@natali_star74) Фев 6 2017 в 8:10 PST

Как писали Dni.Ru, Натали и ее супруг Александр Рудин воспитывают трех мальчиков. По информации из открытых источников, старший наследник пары Арсений родился в 2001 году, средний Анатолий – в 2010-м, а младший Евгений – 7 апреля. Теперь у 43-летней певицы часто спрашивают, когда планируется дочка.