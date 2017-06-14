Болезнь сына перепугала Натали

Крестины новорожденного сына певицы выпали на 7 июня – день, когда малышу исполнилось два месяца. Натали признается, что очень ждала этого события.

Артистка рассказала, что в ее семье имена мужчин начинаются на букву "А": муж – Александр, сыновья – Арсений и Анатолий. Но выбирая имя для новорожденного, родители решили отойти от традиций. "С Женей мы не от буквы отталкивались. Сеня в этом году изучал "Евгения Онегина", и нам пришлось по душе это звучание. Потом он сказал, что его любимый преподаватель – Евгений Евгеньевич. Затем я на новогоднем телешоу спела с Евгением Петросяном. Имя Евгений все время было рядом со мной", – прокомментировала выбор имени для малыша многодетная мать.

Певица специально не приучала ребенка к груди, чтобы он мог без проблем оставаться с другими членами семьи. Людям ее профессии важно знать, что рождение малыша не отразится на творческой деятельности. "Во время беременности я долго не соглашалась на поездку в Германию. Как ребенка, которому еще нет и двух месяцев, брошу? Муж остался в Москве вместе с сыном и свекровью. Она всегда нам помогает", – цитирует Натали "Антенна".

Публикация от Певица Натали (@natalisinger) Апр 13 2017 в 3:05 PDT

Певица рассказала, что после рождения первого ребенка постоянно испытывала тревогу. А сейчас, имея троих детей, выстраивает жизнь и режим исходя из семейного уклада. Однако певица по-настоящему испугалась, когда после появления на свет младшего сына через несколько дней заболел старший. "Когда новорожденному исполнилось всего пять дней, заболел Сеня, я его изолировала в комнате, с перепугу влажную уборку сразу сделала, полы перемыла, антибактериальную лампу включила".

Причиной своих страхов многодетная мать считает недостаток веры. Для того, чтобы ничего не бояться и спокойно вынашивать малыша, надо просто помолиться, полагает звезда.