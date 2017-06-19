Родившая певица Натали столкнулась с мистикой

Популярная певица Натали, два месяца назад в третий раз ставшая мамой, рассказала о мистике в своей жизни. Оказалось, что композицией "О Боже, какой мужчина" она напророчила сестре рождение дочери.

Исполнительница и ее супруг Александр Рудин воспитывают трех мальчиков. По информации из открытых источников, старший наследник пары Арсений родился в 2001 году, средний Анатолий – в 2010-м, а младший Евгений – совсем недавно, 7 апреля.

Чаще всего у 43-летней Натали теперь спрашивают, когда планируется дочка. "Кстати, именно по этому поводу была написана песня "О Боже, какой мужчина". Я ее сделала для внутрисемейного использования, если так можно выразиться. Нас у моих родителей трое. Я и близняшки, брат с сестрой", – сообщила в интервью певица.

У всех троих первенцы родились мужского пола. "И моя мама время от времени спрашивает: "Я вообще смогу когда-нибудь купить внучке платье, завязать ей на волосы бантик?" Ей очень этого хочется, но рождаются только внуки. И вот по почте приходят слова совершенно неизвестного мне автора Розы Зименс", – с улыбкой вспоминает артистка.

Публикация от @natali_star74 Фев 23 2017 в 6:26 PST

Музыку к этим стихам Натали написала за час. "Как раз у мужа моей сестры приближался день рождения, и я подумала: будет здорово, если сестра ему споет "хочу от тебя дочку, и точка". Так и получилось. И в этот же год Олеся родила дочку. Когда я была беременна третьим ребенком, сестра шутила: "Тоже себе дочку напела?" Но, видимо, это сработало только один раз и только в ее случае", – разводит руками исполнительница, недавно крестившая младшего сына.

Публикация от @natali_star74 Июн 13 2017 в 6:59 PDT

Натали рассказала, что по молодости не планировала становиться артисткой и мечтала о том, чтобы стать хорошей женой и матерью. "Я была уверена, что никогда не уеду из Дзержинска, не уйду из школы, меня все устраивало", – цитирует артистку сайт Womanhit.ru.

Публикация от @natali_star74 Фев 6 2017 в 8:10 PST

Однако у мужа Натали Александра были другие планы. Он хотел сделать из своей эффектной второй половины певицу. "Именно он убедил меня в том, что все получится. Мы десять лет прожили без детей. На одном и том же сроке с небольшим интервалом времени у меня был сначала выкидыш, потом замершая беременность, и в какой-то момент я уже начала думать, что Бог не дает всего сразу. В какой-то момент я смирилась и решила, что буду молиться. Когда родился Арсений, я восприняла это как чудо и дар небес. Несколько лет спустя я родила Толика, но даже тогда не думала, что у меня будет трое детей", – призналась звезда, уже вышедшая из декрета.