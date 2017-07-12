Волочкова похвасталась роскошным подарком от Полонского

Эксцентричного олигарха Сергея Полонского, которого обвиняли в хищении 2,6 миллиарда рублей дольщиков, освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Dni.Ru позвонили балерине Анастасии Волочковой, которую с бизнесменом многое связывает.

"Многие романтические поступки ради меня совершали мужчины, но в Москве самым первым был Сергей Полонский, – рассказала в эксклюзивном интервью Dni.Ru Анастасия Волочкова. – Причем все сделал инкогнито и скромно. Я вернулась в свой люкс в шикарном отеле после премьеры спектакля "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и увидела в своем номере огромный букет в виде поезда из самых разных оттенков роз. Он занимал половину комнаты!"

"Я нашла в букете визитку, позвонила в цветочный салон и сказала: "Я Анастасия Волочкова, получила роскошный подарок. Не знаю, от кого он, но мне очень хочется сказать человеку "спасибо!" В салоне мне рассказали, кто заказал мне такой дорогой букет и инкогнито дали его номер телефона. Я позвонила, чтобы поблагодарить, Сергей попросил меня о встрече, и я не отказала", – улыбается знаменитая балерина.

"Позже узнала Полонского как человека эпатажного, интересного, умного, всесторонне развитого, не подпадающего под общепринятые стереотипы, и в этом у нас с ним много общего, – продолжает Настя. – Сережа всегда пытался строить, созидать. У каждого человека в бизнесе случаются разные метаморфозы, но он их всегда как-то обходил, преодолевал – с честью и достоинством. Да, он где-то кичился, говорил, что мир – только для богатых. Но не судите его и не судимы будете".

"Я очень рада, что Сергей снова на свободе, потому что он сам – человек свободы, – уверяет Волочкова. – И я думаю, все то, что он прошел, будет для него стартом, точкой опоры, чтобы сделать еще что-то более грандиозное".