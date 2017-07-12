Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции

Эксклюзив Особое мнение Интервью Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги

Выбор читателей

Звезды "Дома-2" разбились на курорте
Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
Орлова показала запретное фото с Фриске
На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
партнеры
Среда 12 июля
Лента новостей
20:11
Россиянку с двумя детьми выгнали из отеля в Турции
20:10
Мажор на золотом Mercedes протаранил машину с беременной
19:28
Перевернувшаяся бетономешалка заблокировала Каширское шоссе
19:06
На Марсе разглядели корабль пришельцев
18:58
Евгений Савченко представит "ЕР" на выборах губернатора Белгородской области
18:45
Вход на Красную площадь ограничат
18:38
В Москве водителей призвали пересесть на метро и автобусы
18:36
Ученые рассказали об опасности гигантского айсберга
18:24
ОНФ настаивает на поправках к закону о лесной амнистии
17:51
Рассекречена информация о будущем автомобиле президента
17:32
Российский чемпион получил 1,5 года за избиение жены
17:18
Алена Водонаева обустраивает новое семейное гнездышко
17:11
Депутаты столкнулись с давлением из-за закона о животных
16:49
Четыре простых способа изменить жизнь
16:49
Умерла звезда "Вечного зова"
16:41
Фото в телефоне убийцы Немцова стало сенсацией
16:39
Что связывает Навку и Корчевникова
16:17
Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками
16:16
"Миссис Россия" госпитализирована после пластической операции
16:15
Зоозащитники провели всю ночь около Госдумы
16:10
Карельскую форель накормят в рамках импортозамещения
15:59
В каком возрасте приходит старость
15:47
Как разорваться между работой и семьей
15:40
Утвержден текст присяги для вступающих в гражданство России
15:38
Две голые женщины сорвали концерт Вуди Аллена
15:37
Известный музыкант скончался от рака легких
15:36
ФСИН направила осужденного инвалида на медосвидетельствование
15:24
За ложь в соцсетях будут штрафовать
15:18
Жириновский рассказал о вреде прокладок и шершавых пяток
15:10
Солдат под Лугой отправили на войну с туалетами
15:04
В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника
15:03
Автохам на Gelandewagen устроил ДТП с пожарной машиной
14:54
Чем может гордиться Москва
14:53
У вылетевшего из Шереметьево самолета отказал двигатель
14:27
В Сети разоблачили тайные уловки рестораторов и продавцов
14:24
Лавров осадил "даму" из Госдепа
14:10
Общественная палата защитит право россиян на достойную жизнь
14:09
Приятель Полонского: Завистники не простили успеха Сергею
14:09
Звезда "Зеленой мили" попала в тюрьму
13:59
Агаларов рассказал о связи с сыном Трампа
13:58
Для убийцы Немцова запросили пожизненное
13:49
Аферист Полонский сделал громкое заявление после освобождения
13:41
Москва нашла инвесторов для строительства ТПУ
13:33
Путин призвал к ответственности журналистов
13:23
Почему вновь "подвис" законопроект о животных
13:21
Преимущества покупки недвижимости в кризис
13:15
Кухня Брянского края покоряет московских гурманов
13:11
В Тюмени поймали пьяную беременную автоледи без прав
12:49
Российские пилоты напугали НАТО
12:44
Полонскому дали пять лет и отпустили на свободу
12:41
Певица Жасмин: Для детей я плохая
12:32
Анна Чиповская о связи с Паулиной Андреевой
12:23
Полонского доставили в суд
12:18
Видео спасения пассажиров из горящей "Волги" покорило мир
12:06
Найдена самая маленькая звезда во Вселенной
12:05
В Москве таксист сбежал после смертельного наезда на девушку
12:00
Порошенко поймали на мародерстве
11:50
У соперницы Бони возникли проблемы
11:42
Названы 20 лучших университетов России
11:41
Почему жена не смогла родить Олегу Яковлеву
11:41
Любовнице Тарасова приписали новое шокирующее фото
11:36
Лукашенко раскрыл "коварный план" Путина
11:36
Вымогатели потратили ночь в лесу на просьбы денег
11:26
Восьмиклассница забеременела от мигранта под Петербургом
11:23
Секретный доклад по Донбассу всплыл в Сети
11:15
Российские гонщики выступили на "24 часа Ле-Мана"
11:12
В США чудом избежали крупнейшей авиакатастрофы
11:00
Россиян предупредили о всплеске детской смертности
10:59
Дело "пьяного" мальчика получило скандальный поворот
10:55
Жителей Вологды посадили за убийство друга кием
10:52
Брата Гарика Мартиросяна отправили послом в Канаду
10:41
Ольга Бузова утерла нос знаменитостям
10:36
В Москве мужчина насмерть забил двухлетнего сына
10:22
Причину старческой бессонницы объяснили эволюцией
10:19
Раскрыты детали нового фильма Тарантино
10:03
Туристы из Ростова отказались от помощи спасателей под Иркутском
10:01
Александр Домогаров сильно постарел
09:57
На Москву идет новый ураган
09:48
Королева красоты побрезговала темнокожими детьми с ВИЧ
09:46
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
09:44
В силу вступили серьезные изменения ПДД
09:42
Семь человек погибли при падении крана на дорогу (видео)
09:36
Из-за забега в центре Москвы ограничат движение
09:16
Почему отец осудил свадьбу Эрнста и Малышевой
09:11
Барака и Мишель Обаму поставили на грань развода
09:08
Под Иркутском на вертолете ищут восьмерых туристов из Ростова
09:08
Дана Борисова горит в Таиланде
08:46
Россияне стали платить за ипотеку меньше
08:37
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
08:34
Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста
08:32
Самые пригодные для жизни города России
08:20
Лету в Москве дали пять дней
07:57
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
21:59
Барановская оказалась донором Аршавина
21:58
Звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера кричит от боли
21:52
Россию предупредили о нашествии таджиков
21:39
Москвич оплатил 84 штрафа на 247 тысяч рублей
21:25
Муж Пугачевой сильно постарел
21:18
Украина "сжалилась" над жителями Крыма
21:12
На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Больной раком Хворостовский теряет зрение
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Россиянин погиб в Абхазии при попытке спасти семью от бандитов
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции

Александра Гозиас. Фото: instagram.com/gozias
Яркая участница "Дома-2" Александра Гозиас продемонстрировала в Instagram свое лицо после пластической операции. В ближайшем будущем девушке предстоит предстоит борьба с последствиями хирургического вмешательства.

Продолжение: Алена Водонаева обустраивает новое семейное гнездышко
прочитано 3211 раз

Александра пользуется большой популярностью у фанатов "Дома-2", но ее любят не за красивые глаза и пухлые губы. Гозиас прославилась благодаря бойкому характеру и отваге. В конце прошлого года шатенке хватило смелости обматерить в эфире шоу ведущую проекта Ольгу Бузову.

ПО ТЕМЕ

Обидчица Бузовой поскандалила с Романец из "Дома-2"

Боня поставила точку в вопросе пластики

Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"

Красотка из "Дома-2" оголила грудь после операции

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

На днях Александра перенесла операцию. Девушка сообщила в микроблоге, что ей сделали ринопластику. Но она подчеркнула, что это не каприз, не попытка усовершенствовать и без того удачную внешность. Гозиас была вынуждена лечь под нож хирурга, чтобы поправить здоровье.

Обидчица Бузовой сделала фото и показала неравнодушным подписчикам, как сейчас после всех мучений выглядит ее лицо. Если приглядеться, можно заметить отеки и синяки под глазами, что является нормой после хирургического вмешательства.

"Ну вот и сняли мой гипс🙊 отек конечно еще есть, но нос👃🏽 по мне, идеален, – не нарадуется Александра. – Напоминаю, что делала операцию из-за искривленной перегородки". Довольная Гозиас считает, что гуру пластики придал ее "носику" изящества. "За что я очень благодарна! А теперь нужно бороться с отеками))))", – констатировала участница телестройки.

Поклонники похвалили Сашу за работу над собой и стремление к совершенству. Понравился людям и ее новый "носик". Хотя некоторые комментаторы посчитали, что Гозиас могла покривить душой. "Все делают из-за искривленной перегородки 😜", – с иронией отметил один подписчиков Гозиас, намекая на то, что больно уж часто знаменитости прибегают к ринопластике ради фотогеничности, а проблемами со здоровьем (трудностями с дыханием) просто прикрываются.

Автор: Елена Алешина12 июля 2017, 15:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости

567

комментарии

Политика

Лавров осадил "даму" из Госдепа
Лукашенко раскрыл "коварный план" Путина
Порошенко поймали на мародерстве
Российские пилоты напугали НАТО

Шоу-бизнес

Кто изуродовал губы Тори Карасевой
Светлана Зейналова о своей особенной дочери
Волочкова пошла на свидание с Полонским после роскошного подарка
Лера Кудрявцева оставила прощальное письмо

Проишествия

Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста
Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике
Устроивший бойню в Москве полковник оказался ловеласом
Пассажирку самолета арестовали за облизывание уха соседки

Lifestyle

Раскрыты детали нового фильма Тарантино
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Могила Глазунова стоит 30 миллионов рублей
Создатели "Маши и Медведя" ответили испуганной Украине
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева

Телеведущий не отделается одними штрафами
Шоу-бизнес

Бузовой досталось от популярного блогера

Валерия Любарская усомнилась в музыкальных способностях Ольги Бузовой

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции

Обидчицу Бузовой ждет борьба с последствиями вмешательства
Общество

Фото в телефоне убийцы Немцова стало сенсацией

Девушка на нем очень похожа на модель Анну Дурицкую

Гороскоп

Названа причина неудачных браков Дженнифер Лопес
Барановская оказалась донором Аршавина
Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
Самбурская выберет супруга из трех любовников

Фоторепортажи

Что связывает Навку и Корчевникова
Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками
Александр Домогаров сильно постарел
Воробьев порадовал Малахова

Спорт

Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал
Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери

Регионы

В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника
На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
Иркутского судью поймали за сексом с подростком
Врачи на восемь лет оставили вату в животе пациентки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru