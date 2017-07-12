Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции

Яркая участница "Дома-2" Александра Гозиас продемонстрировала в Instagram свое лицо после пластической операции. В ближайшем будущем девушке предстоит предстоит борьба с последствиями хирургического вмешательства.

Александра пользуется большой популярностью у фанатов "Дома-2", но ее любят не за красивые глаза и пухлые губы. Гозиас прославилась благодаря бойкому характеру и отваге. В конце прошлого года шатенке хватило смелости обматерить в эфире шоу ведущую проекта Ольгу Бузову.

На днях Александра перенесла операцию. Девушка сообщила в микроблоге, что ей сделали ринопластику. Но она подчеркнула, что это не каприз, не попытка усовершенствовать и без того удачную внешность. Гозиас была вынуждена лечь под нож хирурга, чтобы поправить здоровье.

Обидчица Бузовой сделала фото и показала неравнодушным подписчикам, как сейчас после всех мучений выглядит ее лицо. Если приглядеться, можно заметить отеки и синяки под глазами, что является нормой после хирургического вмешательства.

"Ну вот и сняли мой гипс🙊 отек конечно еще есть, но нос👃🏽 по мне, идеален, – не нарадуется Александра. – Напоминаю, что делала операцию из-за искривленной перегородки". Довольная Гозиас считает, что гуру пластики придал ее "носику" изящества. "За что я очень благодарна! А теперь нужно бороться с отеками))))", – констатировала участница телестройки.

Публикация от Aleksandra Gozias (@gozias) Июл 12 2017 в 4:45 PDT

Поклонники похвалили Сашу за работу над собой и стремление к совершенству. Понравился людям и ее новый "носик". Хотя некоторые комментаторы посчитали, что Гозиас могла покривить душой. "Все делают из-за искривленной перегородки 😜", – с иронией отметил один подписчиков Гозиас, намекая на то, что больно уж часто знаменитости прибегают к ринопластике ради фотогеничности, а проблемами со здоровьем (трудностями с дыханием) просто прикрываются.