Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"

Действующая участница проекта "Дом-2" Мария Кохно поделилась с телезрителями пугающими подробностями своей операции по увеличению груди и удалению комков Биша. Все праздники блондинка провела под капельницами.

На официальном сайте "Дома-2" появился ролик, в котором Мария рассказала о своем пребывании в клинике пластической хирургии. Мария призналась, что ее главной мечтой всегда было иметь большую, красивую, наполненную грудь. В юности Кохно комплексовала из-за своего бюста, она была недовольна размером и формой.

"Так удачно сложилось, что я не успела родить, развелась с мужем, и захотелось изменений", – объяснила свое решение лечь под нож хирурга пухлогубая блондинка.

Помимо бюста Мария решила поработать над своим лицом. Кроме увеличения груди хирург сделал ей еще одну популярную нынче операцию – удаление комков Биша. Это жировая ткань, заключенная в капсулу, которая находится по обе стороны лица. Если эти комки убрать, лицо выглядит тоньше, изящнее.

После операции врач запретил Марии физические нагрузки в течение двух недель. И загорать ей сейчас противопоказано, потому что нельзя выставлять свежие рубцы на солнце, а значит Кохно не светит в ближайший месяц погреться на Сейшелах, где сейчас строят любовь другие счастливчики из "Дома-2".

Еще блондинка очень боялась, что у нее после операции снизится чувствительность сосков, но врач ее успокоил, что где-то через месяц-полтора все ощущения в полной мере к ней вернутся. И еще звезде телестройки удалось избежать растяжек, так как увеличение бюста было не таким экстремальным, как у обладательницы "баскетбольных мячей" восьмого размера Риты Керн.

Операция Кохно прошла благополучно, без внеплановых моментов. В течение месяца за Марией будут наблюдать и делать перевязки специалисты. Отек сойдет недели через три, и новая грудь девушки придет в норму и будет готова к многочисленным фотосессиям.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Май 7 2017 в 3:22 PDT

Пользователи Сети раскритиковали Марию и других звезд телестройки любви за злоупотребление пластическими операциями. "Хирург, который сможет ее рыльце в личико превратить станет звездой, а сиськи пришить много кто может", "Машка, ты так свое лицо изуродовала, лучше бы об этом подумала, а тебе дай на халяву сиськи пришивать, вы там уже от жадности скоро новые руки и ноги пришивать будете", – негодуют зрители "Дома-2".

Кохно, к слову, уже успела нарушить предписания врачей и сильно пострадать из-за этого. Вместо того чтобы лежать дома и ждать, когда раны зарастут, неугомонная блондинка отправилась на съемки и вскоре пожалела об этом.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Май 4 2017 в 8:26 PDT

"Переоценила я свои возможности и приехала вчера на поляну, а оттуда сразу на съемки в городские ,закончилось это тем, что ночью меня увезли в больницу, с температурой 39.....и нереальными болями в груди .....короче, теперь все праздники под капельницами ......." – пожаловалась в Instagram Мария, измученная процессом восстановления после операции.