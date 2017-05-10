Боня поставила точку в вопросе пластики
Виктория поделилась в Instagram черно-белым портретом своей на редкость привлекательной матери. У женщины такие же, как у Бони, ровные зубы, голливудская улыбка и проникновенный взгляд. Теперь понятно, в кого успешная модель и актриса пошла своей красотой.
Зря злопыхатели так часто упрекают Викторию в злоупотреблении пластикой. Девушка утверждает, что все достоинства подарены ей природой. И, мол, фото матери тому доказательство.
"Девочки, я утомилась отвечать на вопросы... Это моя мама. Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и тд... В нашем роду все женщины имели яркую внешность, это видно по фотографиям из предыдущего альбома", – отметила Боня, в честь 9 мая показавшая в соцсетях еще и своих бабушек.
И еще модель не на шутку удивила подписчиков тем фактом, что дед у нее – азиат. "Помимо русской, украинской крови, в наших венах течет еще и немного китайской крови. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад)", – сообщила Виктория.
Далее экс-звезда "Дома-2" обратилась к своим родным и близким. "Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную Любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. 😍 Помните, мало иметь красивую внешность, важно еще и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда, – мудро подметила Боня. – Мам, я тебя люблю♥️".
Ранее Виктория приняла участие в проекте #МесяцМай, посвященный Великой Отечественной войне и подвигам русских людей. Модель рассказала о своей бабушке Бандиной Зое Петровне.
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!! #9МАЯ ���� Этот ролик я посвящаю своей бабушке Бандиной Зое Петровне. 21/12/1932 - 15/03/2004 ���� Я люблю тебя, бабуля! Спасибо тебе за все!!! ______________________________________________ Расскажи историю своей семьи под хештегом #МесяцМай !! Давайте не забывать великий подвиг, который совершили наши предки! Лейтмотивом всего проекта стала одноименная композиция @parshoota Юли Паршута — «Месяц Май». Трогательная песня Юли победила на международном песенном конкурсе «Бессмертный полк». Данная акция проходит при поддержке движения #БессмертныйПолкРоссии @polkrf #РусскоеРадио @russkoe_radio Режиссер: Михаил Самылов @mishasamylov Продюсер: Анна Потапова @kinodivar Production: @followmesmm
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