Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня поставила точку в вопросе пластики. Модель настолько устала от слухов и сплетен, что решила рассказать наконец, откуда у нее такие губы, зубы, скулы и виниры.

Виктория поделилась в Instagram черно-белым портретом своей на редкость привлекательной матери. У женщины такие же, как у Бони, ровные зубы, голливудская улыбка и проникновенный взгляд. Теперь понятно, в кого успешная модель и актриса пошла своей красотой.

Зря злопыхатели так часто упрекают Викторию в злоупотреблении пластикой. Девушка утверждает, что все достоинства подарены ей природой. И, мол, фото матери тому доказательство.

"Девочки, я утомилась отвечать на вопросы... Это моя мама. Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и тд... В нашем роду все женщины имели яркую внешность, это видно по фотографиям из предыдущего альбома", – отметила Боня, в честь 9 мая показавшая в соцсетях еще и своих бабушек.

И еще модель не на шутку удивила подписчиков тем фактом, что дед у нее – азиат. "Помимо русской, украинской крови, в наших венах течет еще и немного китайской крови. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад)", – сообщила Виктория.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 10 2017 в 4:20 PDT

Далее экс-звезда "Дома-2" обратилась к своим родным и близким. "Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную Любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. 😍 Помните, мало иметь красивую внешность, важно еще и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда, – мудро подметила Боня. – Мам, я тебя люблю♥️".

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 10 2017 в 4:00 PDT

Ранее Виктория приняла участие в проекте #МесяцМай, посвященный Великой Отечественной войне и подвигам русских людей. Модель рассказала о своей бабушке Бандиной Зое Петровне.