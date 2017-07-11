Жасмин сбежала после катастрофы с мужем

Певица Жасмин уехала в родной Дагестан. Как полагают поклонники, артистка решила восстановить силы после того, как ее мужу дали тюремный срок, что стало для певицы настоящей катастрофой.

Отгуляв в минувшие выходные на шикарной свадьбе хоккеиста Александра Овечкина и модели Настасьи Шубской (и неважно, что влюбленные официально оформили отношения около года назад), певица Жасмин отправилась в Дагестан. Об этом стало известно благодаря новым фотографиям, которые на своей официальной страничке в социальной сети Instagram разместила артистка.

Для начала Жасмин отправилась в Дербент – на свою малую родину. Там популярная исполнительница навестила отца и бабушку. "Семья – самая большая ценность! 👨‍👩‍👧 ❤️" – коротко написала Жасмин в подписи к трогательной фотографии, на которой запечатлена в кругу родных.

Следующим пунктом путешествия Жасмин стала крепость Нарын-Кала. Певица опубликовала несколько фотографий, на которых заснята на дороге на фоне гор. "Ах, как хочется вернуться в городок, На нашу улицу в три дома на денек..." – подписала снимки певица.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Июл 10 2017 в 2:52 PDT

А еще артистка посетила город Избербаш, где прогулялась по пляжу Каспийского моря. "Море – совсем другая вселенная, где правит свобода, где душа парит, как чайка над водой, и где почему-то находят иногда мысли из самой-самой глубины своего "я".." – глубокомысленно изрекла Жасмин в подписи к фотографиям.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Июл 10 2017 в 9:33 PDT

Подписчики певицы уверены, что артистка покинула Москву в надежде восстановить силы после того, как ее семью настигла настоящая катастрофа – мужа Жасмин, предпринимателя Илана Шора суд приговорил к семи с половиной годам заключения.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Июл 11 2017 в 3:41 PDT

Отметим, что Илан Шор провел под арестом около года. Затем мужчину поместили под судебный контроль. Адвокат Илана Шора заявил, что считает приговор предпринимателю чересчур суровым. Юрист напомнил, что муж Жасмин явился с повинной и согласился пойти на сделку со следствием. Благодаря показаниям Шора, назвавшего имена конкретных бенефициаров, удалось раскрыть преступную схему.