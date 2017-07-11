Психолог озвучил причины наркомании Малиновской

Уже несколько дней длится интернет-скандал с участием Маши Малиновской и Рустама Солнцева. Шоумен обвинил девушку в наркозависимости и призвал неравнодушных помочь ей победить недуг. Модель же поспешила разуверить поклонников, что страдает от пристрастия к запрещенным веществам. Dni.Ru связались с психологом Аленой Ал-Ас, чтобы выяснить, обоснованны ли столь серьезные заявления Солнцева.

"Машина ситуация вполне ясна. Я регулярно встречаю похожие случаи. Среди достаточно известных и добившихся определенного успеха людей очень много тех, кто попадает в зависимость от алкоголя, психотропных и наркотических средств. Изначально стоит сказать: люди, рвущиеся к славе, – это определенный тип личности, демонстративная. Им важна обратная связь. Их "восторг от заметности" в гораздо большей степени, чем у других людей", – считает Алена.

По словам специалиста, медийные люди готовы идти на глупые, но обсуждаемые поступки, стараясь привлечь к себе внимание всеми доступными средствами. Не всегда формат такого пиара пристоен. "В итоге они получают обратную связь и обсуждение своей персоны, но по большей части эти отзывы несут крайне негативный характер и откровенную насмешку. Для психики такой поток негатива очень травматичен. А добиться такого же масштаба внимания, делая что-то пристойное и правильное, вряд ли получится. Так уж сложилось в обществе, что максимальный интерес вызывают именно скандалы и неадекват", – отметила психолог.

Одной из причин ухода в алкоголизм и разного рода зависимости Алена считает большой поток негатива в ответ на пиар: пребывание на виду – образ жизни, который априори является стрессовым. По словам психолога, доступность наркотиков в среде шоу-бизнеса сродни доступности кока-колы в магазине. Еще одну причину злоупотребления наркотическими веществами Ал-Ас видит в стремлении быстро избавиться от лишнего веса. "Не секрет, что многие психотропные вещества отбивают или снижают аппетит, при этом давая большое количество энергии. На каком-то этапе это кажется выходом. Полный человек, особенно в шоу-бизнесе, – это нонсенс", – сказала Алена.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Янв 10 2017 в 1:47 PST

"Уйти от зависимости можно только приняв собственное волевое осознанное решение. Тогда вся терапия и процедуры помогут вернуться к нормальной жизни. А работа с психологом поможет увидеть возможности в этой новой жизни, которой публичные люди так боятся", – заключила специалист.

Напомним, это не первый случай, когда Малиновскую обвиняют в пристрастии к наркотикам. Как заявляют СМИ, девушка однажды была замечена в дамской комнате во время вечеринки с внушительным пакетиком "порошка". А несколько лет назад теледива предстала в сомнительном состоянии в эфире федерального телеканала, чем вызвала негодование зрителей.